Un triunfo brillante

Soles avanza a semifinales de Segunda Varonil, tras derrotar 31-19 a Charalitos

Iguala, Gro., Enero 26.- En su regreso a las canchas la escuadra de Soles quiere revivir viejas glorias y en el actual certamen de Segunda Varonil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, logró hacer de las suyas en la ronda de cuartos de final donde jugando con valor y enjundia bajo la tabla pudo dar cuenta de Charalitos con marcador de 31-19, lo que ahora lo pone más cerca de llegar al último duelo del certamen donde quiere la gloria.

Para el desarrollo del primer periodo el conjunto de Soles no se detuvo ante nada para hacer daño a una escuadra de Charalitos que vio cómo se iba derrumbando su sistema defensivo, en contraparte, la escuadra de “azulmarino” en base a tiros de media distancia y una serie de rebotes los llevo a imponerse con un 8-2 parcial.

En el segundo momento del partido, Soles volvió a ser un vendaval en el área rival, donde simple y sencillamente sus embates fueron efectivos, mientras que en el aspecto defensivo sólo recibieron dos puntos en contra, lo que dejaba muy en claro que no estaban dispuestos a ceder terreno para quedarse fuera de semifinales y al final de este periodo el 17-4 dejaba muy en claro quién llevaba las riendas del encuentro.

En el tercer llamado a la cancha Charalitos tuvo una leve reacción, pero Soles no se dejó intimidar y una vez más se puso a trabajar al cien para mantener su ventaja, la cual aumentó en 24-11.

En el cierre del partido Soles puso punto final a este reyerta donde logró llevarse la victoria con el 31-19 que los pone a soñar con meterse a la última batalla de esta edición de Segunda Varonil.