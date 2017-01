Contexto Político

No arranca el proceso electoral de 2018 y en el Partido del Trabajo (PT) ya inició la desbanda de militantes. La imposición de un comisionado político nacional para el estado de Guerrero, la causa.

La desbandada la encabeza el diputado local y actual dirigente estatal de dicho instituto político, Fredy García Guevara, quien en conferencia de prensa reprochó que el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, haya impuesto al diputado federal Victoriano Wences Real como comisionado político en Guerrero.

Y eso no es todo. García Guevara reveló que la dirigencia nacional de su partido ha impuesto a candidatos vinculados a la delincuencia organizada en el estado de Michoacán. ¡Zas!

Además, dijo que Victoriano Wences solamente busca su beneficio personal y nunca ha trabajado a favor de las bases del PT.

El PT es uno de los partidos pequeños que ha logrado conservar su registro en Guerrero gracias a las alianzas que ha establecido con el PRD y Movimiento Ciudadano. Y no le ha ido mal, pues ha obtenido regidurías, sindicaturas, representantes en el Congreso local y una que otra presidencia municipal.

Si no fuera por esas alianzas, estaría fuera del escenario político-electoral. Se dice llamar de izquierda, pero en los hechos refleja todo lo contrario. Y no hay que olvidar que fue creado bajo la sombra de Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari (“El Innombrable” y jefe de la mafia del poder, según Andrés Manuel López Obrador) y amigo personal desde la juventud de Alberto Anaya.

Las diferencias entre Fredy García y Victoriano Wences no son de ahora. Ambos venían disputándose el control del partido y las jugosas prerrogativas que año con año reciben del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

El primero es originario del municipio de Tecoanapa de la región de la Costa Chica. Ha sido diputado local en dos ocasiones y se adueñó de la dirigencia estatal luego de que su paisano Rey Hernández García fuera asesinado a balazos el 25 de abril de 2010 en Ometepec.

Victoriano Wences, por su parte, se incorporó al PT en 2006. Anteriormente fue militante del PRD y hacía equipo con el dirigente de la corriente Unidad de Izquierda Guerrerense (UIG), Víctor Aguirre Alcaide, con quien actualmente mantiene una fuerte disputa por el control político de la región de la Montaña. En 2008 llegó al Congreso local como diputado plurinominal; más tarde, en 2012 ganó la elección para presidente municipal de Tlapa de Comonfort, y en 2015 ganó la diputación federal del distrito 05 cobijado por la alianza PRD-PT.

La lucha no es de principios ideológicos, sino del poder por el poder. El discurso de izquierda solamente es un pretexto para confrontarse.

El problema de Alberto Anaya es no haber tejido finamente la llegada de Victoriano Wences en la dirigencia estatal.

Fredy García dijo que renunciaba para buscar otras opciones políticas, pero no se iba solo. Nomás se lleva a otro diputado local (Jesús Martínez Martínez), dos síndicos procuradores, 40 regidores, 69 coordinadores municipales y ejecutivos, así como miles de militantes (33 mil, según él). Lo cual indica que Victoriano Wences solamente se quedará con el puro cascarón, porque tampoco hay que olvidar que en el mes de diciembre cientos de petistas de la región de la Montaña renunciaron al PT, acusándolo de abandonar a la militancia de base y no apoyarlos en sus gestiones.

Otro de los que dejan las filas de dicho partido, es el ex diputado local en la LIX Legislatura y ex integrante de la dirigencia estatal, Jorge Salazar Marchán.

Durante las conferencias de prensa que realizaron en Chilpancingo y Acapulco no informaron a qué partido se van a sumar. Tal vez sea por el PRD o Morena. O al PRI, ¿por qué no? Lo cierto es que muy pronto encontrarán cobijo para seguir haciendo política.

Ni modo, señor Victoriano, le tocará bailar con la más fea. Eso de construir un partido, no cualquiera. Y menos un partido con poca credibilidad en el país.

ENTRE OTRAS COSAS… Margarita Zavala, aspirante a la Presidencia de la República, visitará Atlixtac el sábado 28, en donde dirigirá un mensaje contra el “muro del miedo” que pretende construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Es lo que informan militantes del PAN de dicho municipio situado en la región de la Montaña de la entidad.

Comentarios: E-mail: efrain_flores_iglesias@hotmail.com; Facebook: Efraín Flores Iglesias; Twitter: @efiglesias