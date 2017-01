Paris Jackson

Siete años después de la muerte de Michael Jackson, su hija de 18 años de edad, Paris-Michael Katherine Jackson, habla sobre la muerte del Rey del Pop y cómo fue la vida a su lado.

La gente siempre dice ‘el tiempo lo cura todo’ pero no es así. Solo te acostumbras”, expresó en una entrevista con la revista Rolling Stone.

He vivido con la mentalidad de: ‘Bueno, perdí lo más importante para mí’, así que cualquier cosa que pase no será tan mala como lo ocurrido. Puedo lidiar con eso”, externó. Agregó que durante su infancia no conocía el nombre de su padre ni la fama de la que gozaba, pasaban el tiempo en el rancho Neverland, hasta 2005, cuando finalizó el juicio sobre la acusación al intérprete por abuso de menores.

Pensaba que su nombre era ‘papá’. En realidad no sabíamos quién era.

Pero era nuestro mundo y nosotros el suyo”, agregó. Después del juicio pasaron cuatro años viajando, lo que no le molestó porque “el hogar era donde estaba mi padre”.