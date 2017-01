Desaparece alumna de la Esc. Secundaria “Juan B. Salazar”

Iguala, Gro., Enero 25.- Matha "N" "N", de 16 años de edad, estudiante de la Escuela Secundaria “Juan B. Salazar”, ubicada en la calle Aldama, en el centro de esta ciudad, desapareció desde el pasado 20 de este mes.

La madre de la adolescente se presentó en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común para hacer la correspondiente denuncia. Dijo que el viernes de la semana pasada la joven Martha salió de su casa para asistir a su escuela, pero ya no regresó a su hogar.

La señora dijo que durante estos días han buscado a Martha por todas partes, en clínicas y hospitales, en el Semefo, con sus amigas, pero no han dado con su paradero. La atribulada madre comentó que su hija no tenía novio, por lo que no puede pensar que se haya fugado por placer y pidió a las autoridades ministeriales que hagan todo lo posible por encontrarla.