Estoy preparandome para recuperar Brasil: Da Silva

El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva dijo hoy que está “preparándose” para “recuperar” el país y, de esta forma, devolverlo a la senda del optimismo y el crecimiento, en un discurso en el que acusó a entes extranjeros de participar en la Operación Lava Jato.

En un discurso pronunciado este martes en Sao Bernardo do Campo, una ciudad industrial a las afueras de Sao Paulo en la que Lula consolidó décadas atrás su figura de influyente sindicalista, el ex mandatario volvió a evocar la posibilidad de presentarse a unas elecciones presidenciales.

“Solo quien hizo en el pasado puede usar su legado, pero no para repetir lo que ya hizo, sino para proponer una cosa nueva”, dijo el ex mandatario, de 71 años, ante trabajadores del sector metalúrgico brasileño.

En su habitual tono combativo, Lula, vestido de negro, habló durante más de una hora, bromeó acerca de su estado de forma (“hoy corrí 10 kilómetros”) y se refirió a la crisis que vive Brasil y que, según él, se debe a la ausencia de un gobierno elegido en las urnas.

“La credibilidad solo se tiene con alguien elegido por el mandato del pueblo. No es con un golpista que se tiene credibilidad. No esperen que Temer haga nada de lo que ustedes quieren. Él no dio el golpe para hacer los que ustedes quieren; él lo dio exactamente para hacer lo que ustedes no quieren”, acusó Lula, en referencia al presidente Michel Temer, que llegó al poder tras la destitución por un polémico juicio político a Dilma Rousseff.

“La lucha en este momento es más política, en el sentido de hacer comprender a la sociedad lo que está sucediendo”, señaló, y pidió movilización para enfrentar el actual proceso de recortes de derechos sociales, en particular la reforma del sistema de pensiones.

Este martes la propia Rousseff dijo en una conferencia pronunciada en España que Lula ganaría unas eventuales elecciones presidenciales.