FRANK EN SU TINTA

EL GOBERNADOR Héctor Astudillo Flores se bajó su salario un 30 por ciento, el alcalde de Acapulco (Evodio Velázquez Aguirre) se bajó su salario un 50 por ciento, el alcalde de Taxco (Omar Jalil Flores Majul) se bajó su salario un 20 por ciento. Las tres, en el marco de las medidas de austeridad en sus gobiernos para enfrentar el gasolinazo, que incluye el tortillazo, el panazo, el gasazo, el transportazo y hasta el maderasazo (porque acaban de anunciar aumento al precio de la madera). ¿Por qué uno el 30, otro el 50 y otro el 20 por ciento? Un viejo político reveló en una ocasión que cuando un gobernante o legislador da mucho, quiere decir que está robando mucho. Es decir, el tamaño de su bondad es el mismo tamaño de su corrupción. En el caso de los tres funcionarios citados lo importante es que cumplan, que en realidad se descuenten lo prometido y, principalmente, que no lo recuperen con otro tipo de actos sospechosos de corrupción. Y es que, la verdad sea escrita, la gente ya no cree en estos anuncios de “sacrificio” por parte de la clase gobernante. Con el parámetro de “Político es igual a corrupto”, la Vox Populi dice: “Se reduce el sueldo, pero se recupera robando por otro lado”. Es la fuerza de la costumbre. Actualmente hay políticos honestos, pero quedaron marcados por las raterías de sus antecesores......... POR CIERTO, los diputados locales de Izquierda no se quisieron quedar atrás y este lunes anunciaron un descuento del 20 por ciento a su salario e informaron que destinarán esos recursos para apoyar programas sociales, educativos y del sector salud, “que se elegirán a través de un comité de transparencia que se encargará de administrar el dinero”. Lo anterior, luego de que desde la semana pasada los diputados del PRI y del Partido Verde anunciaron una reducción de su salario también del 20 por ciento. Solamente la diputada de Morena no le entró al descuento, porque afirma que la mitad de su salario lo dona desde el inicio de la Legislatura a una escuela de la Ciudad de México promovida por su partido y que recibe a los jóvenes rechazados en otras universidades……… LOS QUE NO tocaron su salario en su programa de austeridad fueron los consejeros del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, quienes ganan 50 mil pesos mensuales cada uno. De acuerdo con el consejero presidente, Roberto Rodríguez Saldaña, nunca han tenido gastos para combustible ni de telefonía celular, y añadió que el presupuesto del ITAIGro para este año es de 12 millones 470 mil pesos, similar al del 2016……… TAMPOCO la Comisión Nacional de Derechos Humanos le entró al plan de austeridad. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González, dijo que el bono anual que reciben él y los funcionarios de primer nivel de la comisión, que en conjunto casi llega a 250 millones de pesos, está dentro del presupuesto de Egresos. Cuando se le preguntó si no es inmoral que un funcionario público perciba un bono de 503 mil 733 pesos, comentó que lo inmoral es la corrupción e invitó a que sea eso lo que se condene en el ámbito público……… OTRO CRITICADO por jugar con la austeridad fue el alcalde de Angostura (Sinaloa), José Manuel Valenzuela López, quien anunció la reducción del 30 por ciento de su salario de 111 mil pesos mensuales, pero al otro día organizó una gran fiesta con motivo de su cumpleaños. Lo grave del caso es que, afirman, no todo el dinero para la fiesta salió del bolsillo del presidente municipal…….. SIMPLE pregunta: ¿Las balaceras en las escuelas son parte de la Reforma Educativa?......... PUNTO.