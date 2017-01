Viola Ley Sanitaria, Fundación Yo Prefiero Compartir en Taxco

El comandante de la Policía Federal, Sector Caminos, Carlos González Lizárraga, señaló que el día de ayer recibió un reporte por parte de Sagarpa de la caseta de inspección Zoosanitaria de Rancho Viejo, para pedir el apoyo en virtud de que un tráiler cargado de gallinas ponedoras se rehusó a atender el alto que le fue marcado para realizar la inspección correspondiente de permisos y cargamento.

González Lizárraga dijo que el tráiler venía escoltado por un carro particular, en el cual venía el ex candidato a la diputación local del Partido Acción Nacional (PAN), Venancio Díaz Arroyo, quien al llegar al punto denominado La Quebradora dio instrucciones al chofer para que se metiera en un terreno particular y así evitar el aseguramiento del tráiler.

El comandante declaró que en el lugar estaban más de doscientas personas quienes esperaban recibir el apoyo, sin embargo, para evitar algún altercado mayor sólo tomaron evidencia de la violación a la ley para posteriormente entregar el reporte a las autoridades competentes y esperaron que se descargara el cargamento para luego proceder a la detención del tráiler.

Al lugar llegó personal de Servicios Municipales de Salud para realizar las diligencias de ley correspondientes, así como verificar el manejo de las gallinas que llegaron muertas para con esto evitar que se pusiera en riesgo la salud de la población al entregar gallinas contaminadas.

Finalmente, pobladores señalaron que estos apoyos sólo fueron otorgados a los simpatizantes del partido blanquiazul y enfatizaron que claramente son actos de proselitismo de quienes buscan aparecer en la boleta electoral en las próximas elecciones del 2018.