COMENTARIO A TIEMPO

SEGUNDA PARTE

Antes de seguir con el análisis de los párrafos del discurso inaugural pronunciado en el Capitolio por el presidente Donald Trump, es de resaltarse ante la inminente reunión del nuevo huésped de la Casa Blanca con el presidente, Enrique Peña Nieto, el compromiso sellado del mandatario mexicano con su homólogo canadiense, el primer ministro, Justin Trudeau de reafirmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su disposición a modernizarlo, más no a cancelarlo.

En otros de esos párrafos que denotaron carencia intelectual y el abuso de lugares comunes, Donald se lanzó contra la clase política, así se expreso: “Los políticos prosperaron pero los empleos se acabaron y las fábricas cerraron. La élite se protegió pero no cuidó a los ciudadanos de nuestro país. Sus victorias no han sido tus victorias. Sus triunfos no han sido tus triunfos y, mientras ellos celebraban en la capital de nuestro país, las familias en dificultades no tenían nada que celebrar”.

Es cuando menos congruente con su única estatura, la de magnate, puesto que no reparte culpas, jamás se refirió al capitalismo bestial que ha cercenado a la clase trabajadora y casi desparecido a las clases medias. Se le olvido decir que la automatización de la industria y del comercio ha acabado con millones de empleos en su país y en el mundo entero.

Luego otra vez la arenga demagógica del iluminado: “Pero todo eso va a cambiar justo aquí y justo ahora, porque este momento es su momento. Les pertenece a ustedes. Les pertenece a todos los que están aquí reunidos y a quienes observan a lo largo de Estados Unidos. Este es su día, esta es su celebración y este, los Estados Unidos de América, es su país.

Lo que de verdad importa no es qué partido controla nuestro gobierno, sino que la gente controle nuestro gobierno. El 20 de enero de 2017 será recordado como el día en que el pueblo volvió a gobernar este país.

Los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya no lo serán. Ahora todos los están escuchando. Llegaron decenas de millones de ustedes para convertirse en parte de un movimiento histórico, uno como no se ha visto antes en el mundo. En el centro de este movimiento está la convicción crucial de que el país existe para servir a sus ciudadanos”.

¡Vaya! forma de querer acercarse a la gente, como sus allegados se lo aconsejaron, con utopías, con palabrería insustanciales. Sólo el enunciado, nunca el cómo de sus programas quiméricos e ilusorios.

Por ahora es de resaltarse que en el terreno de las deportaciones, el presidente chovinista -también así se escribe-, igualmente ya le bajó, sólo regresará a sus países a los migrantes con antecedentes penales. Ese derecho nadie se lo puede negar. Antes la política gringa era la de arrestar y juzgar en su territorio a los criminales, ahora los expulsa. Está en su derecho. CONTINUARÁ.

