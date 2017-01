Encabezan Huicochea y Bernal asambleas de consejeros políticos

Zihuatanejo, Gro., Enero 24.- Apoyar al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al gobierno del gobernador Héctor Astudillo Flores y de cada uno de los gobiernos municipales priistas, a llevar a cabo una nueva agenda política, ya que se abre una nueva ruta para transitar en el trabajo que nos lleve al desarrollo económico y el desarrollo de cada una de nuestras familias, así lo afirmó el presidente electo del PRI Guerrero, Heriberto Huicochea Vázquez, durante las asambleas regionales de consejeros políticos municipales de las regiones de la Costa Chica, Acapulco y la Costa Grande.

En una intensa vista a los municipios sede de Copala, Acapulco y Zihuatanejo, el presidente electo, Huicochea Vázquez y la secretaria general, Gabriela Bernal Reséndiz, fueron ratificados por todos los consejeros políticos municipales de cada una de las regiones, en un ambiente festivo, en donde explicaron su plan de trabajo basado en 8 ejes, la forma en la que habrán de renovar los comités municipales, los comités distritales y los comités seccionales en una nueva agenda que los lleve a todos los priistas a una nueva cultura política.

Heriberto Huicochea exhortó a cada uno y una de los militantes del PRI, primero a que estemos fuertemente unidos en torno al proyecto político que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, también al gobierno que encabeza Héctor Astudillo Flores, necesitamos apoyar a los gobiernos municipales priistas, pues tenemos que defender al partido.

El presidente electo del PRI señaló que “tenemos muy claro que necesitamos desarrollar un trabajo partidista eficaz y eficiente, podemos tener los mejores integrantes en la representación en casillas, como promotores del voto, podemos tener un trabajo muy serio y responsable dentro del partido pero si no tenemos resultados eficaces del gobierno, va a ser muy complejo poder llegar a tener buenos resultados electorales y permanecer en el poder”.

Hoy se nos abre una nueva oportunidad para que podamos trabajar muy de cerca con el gobierno, somos el partido en el gobierno no del gobierno y sólo es un privilegio trabajar junto con el gobernador Astudillo sino que es una alta responsabilidad para que el gobierno que encabeza Héctor Astudillo sea un gobierno de resultados, sea un gobierno que nos permita mantenernos en las preferencias del electorado. Huicochea Vázquez convocó a los priistas “para que podamos contribuir en una nueva cultura política, en una nueva cultura democrática que nos posibilite cambiar nuestra manera y nuestra forma de seguir haciendo el trabajo político.

El líder estatal priista electo subrayó que “necesitamos ser una nueva clase política con conciencia, necesitamos ser una nueva clase política que nos permita que un priista hable bien de otro priista que no nos veamos como formas distintas, hoy por eso primero van a estar los proyectos, primero va a estar el partido y después vendrán los nombres”.

Huicochea Vázquez sostuvo, “Juntos tenemos que reivindicarle a la política y devolverle la confianza y la credibilidad de la gente. Necesitamos nosotros hacer buenos gobiernos que sean emanados del PRI. Nuestro mejor activo partidista, nuestro mejor activo político es el gobernador Héctor Astudillo Flores”.

Por su parte, la secretaria general, Gabriela Bernal afirmó que para ella y el presidente electo representa una gran responsabilidad frente a los retos actuales que estamos enfrentando en este 2017. “Estamos convencidos que con la unión y la fuerza de todas y todos los priistas, habremos de salir adelante y habremos de entregar buenos resultados a nuestro gobernador, Héctor Astudillo Flores”.

Bernal Reséndiz destacó que “es la hora de hacernos notar, de demostrar que nuestro partido está de pie y que tenemos la fortaleza para seguir adelante ante los retos que se nos presenten porque somos el partido de la acción, de la propuesta y el trabajo”.

Y agregó: “Porque el trabajo basado en la descalificación y el odio, es trabajo de otros, los priistas trabajamos día a día pensando en un mejor futuro para nuestras hijas y para nuestros hijos, construyamos todas y todos el partido fuerte de Guerrero, el partido fuerte de México, con apertura, con unidad, escuchando, atendiendo las demandas, apoyando, proponiendo y abanderando los reclamos de las y los guerrerenses para que juntas y juntos hagamos de Guerrero el Guerrero que todos anhelamos”.

Los dos dirigentes estatales electos se reunieron además con miembros de la clase política de cada una de las regiones, quienes les expresaron el apoyo a la elección y les reiteraron su trabajo, la unidad en torno al partido y al gobernador del estado.

Huicochea Vázquez y Bernal Reséndiz hicieron un amplio reconocimiento a la labor en el PRI estatal del presidente en funciones, José Parcero López, quien recibió demostraciones de afecto y aplausos en cada una de las asambleas regionales con los consejeros políticos municipales.

Cabe destacar que este martes 24 habrá una asamblea regional en Tierra Caliente; el 25 en la región Norte y el 26 en la región de La Montaña; en los municipios sede de Coyuca de Catalán, Iguala y Tlapa, respectivamente.