ACCIÓN SINDICAL INNOVADORA DE JUBILADOS

El miércoles 18 del presente a invitación del Colegiado de Jubilados del Comité Ejecutivo Seccional, doce representaciones de delegaciones del personal en retiro de la Región Norte, sesionaron en la Casa del Jubilado de la D-IV-(20)-06 en esta ciudad. De acuerdo a la explicación introductoria, dos objetivos motivaron el encuentro regional. Primero: compartir avances y dificultades de la gestión estatal en lo general e informar por qué la demora para cobrar los bonos, incluso signos de perder algunas prestaciones. Segundo: solicitar apoyo a favor del Profr. Higinio Gallardo García, para postularlo candidato a la Secretaría General de la Sección XIV del SNTE.

De la información causó interés y a la vez sorpresa e indignación el historial del CEBE. Éste resultó del diseño de la retención del ISR en abril de 1992 siendo Secretario General Zenón Zagal Toledo (+). Los beneficios se tradujeron de inicio en préstamos a maestros en activo y bono de mil pesos en mayo y de dos mil en noviembre para jubilados. Al paso de los años los intereses en préstamos ordinarios y de contingencia, pasaron del 6, 10 hasta llegar al 12 por ciento y cambió de nombre. De Coordinación Estratégica de Beneficios (CEBE), lo denominaron Plan de Previsión Social (PPS). Hasta el año 2010 parecía ser un programa robusto; pero rapiña e ineficiencia en el manejo lo fueron desfondando. La auditoría, demandada por los jubilados e iniciada a instancias del gobernador Héctor Astudillo Flores, a quien el Colegiado reconoce el trato respetuoso y solidario que les ha obsequiado, ha sido suspendida porque la responsabilidad en uso indebido de recursos (sospechan) salpica tanto a exsecretarios generales de la Sección XIV como autoridades de distintas administraciones. “Mataron la gallina de los huevos de oro”

En la actualidad, la SHCP obstaculiza la retención del capital derivado del ISR desde el 2015 y por tanto desvanece las posibilidades de mantener las prestaciones otorgadas durante más de 20 años. Sería el caso por ejemplo del bono que los maestros reciben al retirarse del servicio equivalente a 30 mil pesos y los mensuales de 300 pesos a jubilados. Ante ese riesgo el Profr. Jesús Delgado Arroyo, miembro del Comité de Vigilancia, refirió que desde el 2013, en vez de ocultar información han tratado de transparentar el PPS y procuraron enterar puntualmente a los secretarios generales delegacionales, para determinar en Colegiado qué hacer a efecto de superar los obstáculos que impiden materializar los pagos correspondientes al personal en retiro.

Para lograr el segundo objetivo, expusieron la trayectoria de Gallardo García observando la congruencia con el compromiso de trabajo a favor de jubilados y pensionados como integrante del Comité Ejecutivo que encabeza Hilario Ruiz Estrada. Secretario delegacional en cuatro ocasiones en el Estado de México y Zihuatanejo; dos veces miembro del comité seccional, actualmente y antes durante el periodo de José Ángel Bolívar Galeana. Son razones por las que lo consideran idóneo para representar al magisterio guerrerense aglutinado en la Sección XIV. Por supuesto, él también habló por sí mismo plenamente consciente del enorme reto que el asunto significa; por ello pidió unidad antes, durante y después del Congreso.

Desde donde quiera verse, la acción de los jubilados es una contribución novedosa. Trastoca las formas tradicionales de promoverse con la ventaja de disponer de recursos; repartiendo hojas de crédito, recordar favores por cambios de adscripción, ascensos, promesas de incremento de horas o la herencia de una Plaza. Obviamente no es lo mismo llegar y solamente solicitar apoyo a cambio de trabajar con honestidad, congruencia, lealtad y compromiso con el gremio. Es la diferencia. Sobre todo habla del ímpetu y la visión que tienen y quieren poner los jubilados a disposición y en beneficio de los trabajadores de la educación en activo; precisamente en estos tiempos en que desánimo y enojo están posesionados de la base magisterial.

Es deseable que, igual que Higinio Gallardo, otros que legítimamente aspiran a lo mismo no sólo esperen ser escogidos e impuestos por el CEN del SNTE. Es importante que abonen al ejercicio democrático para darle credibilidad al XX Congreso de la Sección XIV. Más importante todavía, que los enviados de Juan Díaz de la Torre para organizar y presidir el Congreso, entiendan la necesidad de sacudir inercias y resistencias para favorecer la unidad; que no procuren solamente sacar un comité a modo y conveniencia de algún interventor en el juego sucesorio. Es condición fundamental que el nuevo secretario y su comité, resulten electos en un proceso limpio para tener autoridad moral y fortaleza suficientes. Solo así podrán servir al magisterio. Lo contrario no tendría sentido. Apatía, desaliento e indefensión de los derechos persistirán. Incluso, de agudizarse la confrontación interna, será en detrimento de la institucionalidad tan necesaria para la educación de la niñez y juventud guerrerense. Bueno, al menos que esto al Comité Ejecutivo Nacional no le importe.

Iguala, Gro., enero 23 del 2017.