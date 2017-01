Se analiza posibilidad de ajustar tarifa del transporte público: Jesús Munive

Iguala, Gro., Enero 23.- El delegado de la Dirección de Transportes y Vialidad del Estado de Guerrero, en la región Norte, Jesús Munive Juárez informó que se está estudiando la posibilidad de hacer un ajuste en la tarifa del transporte en todas sus modalidades o en su caso, se pretende que haya un apoyo por parte del gobierno estatal para este rubro, “por el momento no hay incremento en las tarifas del transporte en general en esta región”.

Agregó, “los usuarios deben denunciar a todo aquel taxista o trabajador del volante que abuse en el cobro de su servicio y no respete la tarifa establecida, en esta Delegación serán sancionados y se le regresará al usuario el dinero que haya pagado por este abuso.

Explicó Munive Juárez, “el tema del incremento al combustible, es verdad que es desastroso, sin embargo, apenas se hizo un incremento al servicio del transporte, que pegó mucho a la sociedad en general y si se lleva a cabo otro, estaremos formando un caos económico toda la sociedad que utiliza estos servicios”.

Reconoció que el incremento a la gasolina pasa a perjudicar no sólo al transporte organizado, también a comerciantes, a empresas que tienen su parque vehicular para el reparto de sus productos, a todas las familias, “entonces lo que el gobierno del estado pretende, según lo informado por el titular de la Dirección Técnica del Transporte y Vialidad estatal, Miguel Ángel Piña Garibay, recoger las inquietudes de todos los delegados regionales, para conocer cuál es el ajuste que requiere el transporte en todas sus modalidades”.

Asimismo sostuvo, “con este resultado, hacer un estudio a conciencia y ver qué tan factible es el poder nivelar esta tarifa, aunque los trasportistas están consientes que si ellos aspiraran a una tarifa alta o de un incremento fuera de lo normal, no iban a tener pasaje, porque las tarifas de más de 35 pesos afecta a la ciudadanía y van a preferir en mejores horarios el servicio de las combis, si de por sí, ahorita que acaba de pasar el reparto y está saturado, además del reajuste en la tarifa del año pasado y venga otro más, prácticamente no usarían este servicio de taxi”.

Por otra parte, dio a conocer que los transportistas en esta región acordaron no hacer plantones, marchas, no obstaculizar más el comercio, como lo hacen otras agrupaciones, “pero están en espera que el gobierno de Guerrero, les de algún tipo de apoyo, podría ser algún subsidio, ya sea en sus pagos de impuestos, de sus concesiones, un incremento de 50 centavos o un peso en las combis y la urvan, en los taxis se está estudiando y llevaré esta semana las propuestas a las tarifas que solicitan lo trabajadores del volante”, concluyó.