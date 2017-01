Pronto habrá renegociación del TLCAN, anuncia Trump

El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que pronto va a comenzar a renegociar con los líderes de México y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por los tres países hace dos décadas.

En un acto en la Casa Blanca en el que juraron sus cargos varios altos funcionarios nombrados por Trump, el presidente confirmó su intención de renegociar el TLCAN con el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, quien recibirá el 31 de enero, y con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con quien también prevé reunirse pronto.

El TLCAN fue firmado hace 20 años por los entonces presidentes de Canadá, México y Estados Unidos, acuerdo al que Trump de la pérdida de empleos y del cierre de empresas que se desplazan a los países vecinos para abaratar costos.

Vamos a empezar las negociaciones que tienen que ver con el TLCAN”, dijo Trump sobre su próxima reunión con Peña Nieto.

Respecto del encuentro agregó que también hablarán de “inmigración” y “seguridad en la frontera”.

En esa visita los dos líderes hablarán de “comercio, inmigración y seguridad”, según adelantó el nuevo portavoz de la Casa Blanca.

Por su parte, Presidencia de México informó en un comunicado de que este sábado Peña Nieto habló por teléfono con Trump, a quien felicitó por su toma de posesión y le expresó la voluntad de “trabajar en una agenda que beneficie a ambos países”.

Una de las promesas de la campaña de Trump fue la construcción de un muro en la frontera con México para frenar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos.

Según el magnate y ahora nuevo presidente de Estados Unidos, ese muro será pagado por México.

Spicer explicó que Trump también habló este sábado por teléfono con Trudeau, con quien mantuvo una conversación “constructiva” en la que ambos acordaron fijar un encuentro durante los próximos días.

Extirpan el español de

la página web de la

Casa Blanca: ‘Sorry’

La versión en español de la página web de la Casa Blanca ha desaparecido de internet poco después de que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomara posesión de su cargo.

Sorry, the page you’re looking for can’t be found (Disculpe, la página que está buscando no puede encontrarse)” es el mensaje que se encuentran ahora los internautas que intentan acceder a la página www.whitehouse.gov/espanol.

La versión en español de esa página web se abrió por primera vez en los meses posteriores a la llegada al poder del hoy expresidente Barack Obama y hasta días antes del traspaso de mando tenía un blog dedicados a temas de interés de la comunidad hispana.

Además, con la llegada del nuevo presidente a la Casa Blanca todavía no se ha nombrado a un nuevo responsable de prensa para medios hispanos, un cargo que ocupaba hasta la fecha Gabriela Chojkier.