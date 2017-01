Se pusieron las pilas

Mavs tuvo un tercer periodo que lo llevó a la victoria 52-32 ante Estrellitas

Iguala, Gro., Enero 23.- Un regreso a tiempo fue clave para que el conjunto de Mavs pudiera saborear una victoria en la jornada de Segunda Femenil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala; para esta ocasión Estrellitas fue un rival que por momentos metió en predicamentos a la escuadra “blanquiazul”, pero la actuación en el tercer periodo fue clave para que las dirigidas por Enrique Carreón se levantaran con la victoria 52-32.

En el desarrollo del primer episodio fue la escuadra de Mavs la que con una serie de tiros de media distancia comenzó a hacer daño; Estrellitas pese a tener una serie de penetraciones no pudo evitar verse en desventaja rápidamente con un 18-9 que ya les metía presión para dejar todo en lo que restaba del partido.

Para el segundo momento, Estrellitas pese a tener buena respuesta en sus embates, su rival no dejó de hacerse presente en el marcador y cuando el reloj marcó 20 minutos de partido las cosas ya estaban 28-18.

La tercera llamada a la duela fue la mejor que tuvo la escuadra de Mavs, esto quedó de manifiesto en los 18 puntos que logró cosechar; por su parte, Estrellitas poco a poco se fue desmoronando hasta que terminó cediendo terreno en esta reyerta que se fue tiñendo de “azul y blanco” y al término del tercer periodo el marcador decía 46-17 que dejaba noqueada a la escuadra “estrella”.

Para el último periodo las “blanquiazules” bajaron la intensidad en el marcador, su rival en turno pese a apretar no logró incomodarlas y al final de este encuentro Mavs logró sonreír tras detener el marcador en 52-32 que dejó de manifiesto su poder a la ofensiva.