Educando con valores

“Trabajar propuestas de convivencia en las escuelas no es nada fácil, sobre todo cuando la comunidad educativa (docentes, alumnos y padres de familia) también está envuelta en problemas y conflictos dentro de su ambiente de trabajo o comunidad que no han aprendido a resolver”

María Teresa Prieto Quezada y José Claudio Carrillo Navarro

AAún cuando la violencia, de forma por demás desafortunada, forma parte inherente de nuestro día a día, ha sido difícil asimilar lo ocurrido en una escuela particular en Monterrey, en un hecho protagonizado por un menor de edad, que agredió a su maestra y compañeros (as) a balazos, para después quitarse la vida. Con este desafortunado e incomprensible acontecimiento, nuevamente se ha puesto en relevancia el tema de la violencia escolar, que en un principio, -según especialistas e investigadores (as)-, debemos diferenciar del término violencia en las escuelas, ya que este último hace referencia a aquellos episodios que no son originados por vínculos o prácticas propias de la escuela, pero tienen a la institución educativa como escenario… es decir, son aquellos que suceden en la escuela, pero que podrían haber sucedido en otros contextos en los cuales niños (as) y jóvenes se reúnen; por su parte, la violencia escolar es “aquella que se produce en el marco de los vínculos propios de la comunidad educativa y en el ejercicio de los roles de quienes la conforman: padres, alumnos, docentes, directivos. Son el producto de mecanismos institucionales que constituyen prácticas violentas y/o acentúan situaciones de violencia social” (Luis A. D’Angelo, Daniel R. Fernández).

Como dato importante, México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en el nivel de educación básica, según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha afirmado que el número de menores afectados (as) por la violencia escolar aumentó de 2012 a 2014, 10%, al grado de que 7 de cada 10 alumnos (as) han sido víctimas de violencia y, también de acuerdo a dicho organismo: “aún cuando se carece de registros certeros, la ausencia de políticas para prevenir la violencia y el acoso escolar derivaron en bajo rendimiento y deserción, así como en un incremento de suicidio”. Según un estudio de la OCDE, este comportamiento ha afectado a 18 millones 781 mil 875 alumnos (as) de primaria y secundaria, tanto públicas como privadas. Entre los países miembros de la OCDE, el 40.24% de los (as) estudiantes declaró haber sido víctima de acoso; 25.35% haber recibido insultos y amenazas; 17% ha sido golpeado (a) y 44.47% dijo haber atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y, ahora, a través de las redes sociales. Una conclusión fundamental de esta investigación, es que en la escuela se reproducen, en formas peculiares, las tensiones de nuestra sociedad; sin embargo, también existen otros factores que hay que tomar en consideración, mismos que aporta Jares, quien indica que “no puede responsabilizarse en forma exclusiva a la escuela, ni al sistema educativo en su conjunto, del deterioro de la convivencia; pues el ámbito escolar es un espacio donde pueden crearse algunas condiciones que permitan un mejor desarrollo de las relaciones entre sus individuos”.

Debemos ser conscientes y considerar otros elementos relacionados con esta problemática, así como los factores internos de toda institución escolar que inciden de forma directa: las relaciones entre docentes y alumnos (as), el clima escolar, los rasgos subjetivos de los (as) estudiantes en conflicto y sus prácticas habituales de convivencia, entre otros. Lo anterior, permitirá desmitificar algunas afirmaciones como la siguiente: “existe una relación directa entre los sectores socialmente más vulnerables y los establecimientos educativos más conflictivos”, pues de acuerdo a los resultados obtenidos en diversas investigaciones, no hay correlación entre nivel socioeconómico y actos violentos (o conflictos) en las escuelas. Ahora bien, en cuanto a la percepción de madres y padres sobre la violencia en las escuelas, se ha comprobado que los temores que señalan coinciden con los temas que visibilizan los medios de comunicación con relación con los (as) niños (as) y jóvenes, dentro y fuera de la escuela: drogas, armas de fuego y peleas; sin embargo, al ser consultados (as) sobre estos fenómenos con relación a sus hijos (as), declaran que estos no son problemas que sucedan en su escuela. En particular, la presencia de armas de fuego, tema con fuerte presencia en los medios de comunicación, ha ocupado un lugar relativamente menor en la percepción de los (as) alumnos (as), pero la realidad nos señala que la presencia de armas en las escuelas es un tema que no podemos minimizar, no sólo debido a las potenciales consecuencias de su uso, sino porque representa la transgresión de un límite que hasta hace algunas décadas se consideraba impensable.

Por ello, es indispensable trabajar en la prevención, y no sólo desde las escuelas. Las familias, las escuelas y toda la comunidad debemos trabajar juntos y juntas para que las armas de fuego no lleguen a manos de niños (as) y jóvenes. En cuanto al ámbito escolar, es fundamental promover que la escuela, a través de los adultos que conformamos la comunidad educativa, intervenga en el proceso de formación de las prácticas y los valores necesarios para una convivencia sana y democrática. Se requiere trabajar sobre el reconocimiento del “otro”, la relación con quienes nos rodean y la construcción de espacios comunes. Debemos predicar con el ejemplo, aprendiendo a atender y solucionar los conflictos de modo pacífico, reconociendo de antemano que el conflicto es inevitable, ya que es inherente a la condición humana: de lo que se trata es de actuar para que éste no derive en situaciones violentas. La mejor estrategia para prevenir la violencia –tanto la que se produce en el marco de las escuelas como la que tiene lugar fuera de ellas– es aquella que tiende a construir una sociedad más justa y más igualitaria. Diversos estudios afirman que las sociedades más violentas no son las más pobres, sino las más desiguales… tenemos que contribuir a garantizar a niños, niñas y jóvenes una escuela que brinde igualdad de oportunidades para el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y creativas. Además, debemos trabajar para atender sus intereses, para contribuir a desarrollar sus habilidades: es increíble y está demostrado lo que se puede lograr si las escuelas ofrecen a su alumnado la posibilidad de participar en coros y orquestas juveniles e infantiles, actividades de voluntariado en su escuela y en su comunidad, o bien, talleres de expresión oral, escrita, corporal y expresiva, entre muchas otras actividades.

Para concluir, cito el resultado de una investigación en la que las y los alumnos concluyeron que el diálogo es una mejor opción que la violencia y se abrieron a nuevas características de personalidad, como las que enumeran a continuación, producto de las sesiones finales de un taller, donde les fue solicitado declarar algunos de los aprendizajes que este espacio les aportó: ser pacientes, reconocer al (la) otro (a), animarse a hablar, disponibilidad para “abrir el corazón”, enfrentar los problemas, dejar el ego, el orgullo y saber perdonar, no evadir el problema, ser abiertos (as) y comprensivos (as) y ser humildes... citando a Julieta Imberti “tal vez la violencia siempre exista como posibilidad de expresión humana, pero se puede reinventar una alternativa de futuro donde ésta no se presente en su forma más despiadada y destructiva, y deje de ser un lugar común entre las preocupaciones de los pueblos”.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo alexaig1701@live.com.mx.