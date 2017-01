Parlamento

Comentarios a la novela Cuauacuana de José I. Delgado

La novela Cuacuana del poeta y escritor José I. Delgado Bahena, originario de la localidad de El Tomatal, me ha dejado gratamente sorprendido.

Luego de leer esta obra de una sola vez, y conociendo las obras que le anteceden a esta, puedo afirmar de manera categórica que nuestro escritor ha alcanzado la madurez literaria. Ha encontrado en esta novela de corte costumbrista y que está emparentada con el Realismo mágico; su propia voz.

De inicio el nombre de la novela es sugestivo. La primera vez que escuche de esta ave, mensajera de la muerte, fue en mi infancia, en el barrio de Juanacate, del cual soy orgullosamente originario. Pero ahí se le menciona como cacuana. De hecho es el apodo de un amigo, su nombre de batalla en el argot de la banda.

Sin embargo, el autor me indica que ambos nombres son aceptados, solo que el retoma el de cuacuana, tomando en cuenta que es el sonido que emite el ave, el de su canto o graznido. ¿Cuál, cuál? Preguntando por el mortal que habrá de pasar a mejor vida.

Cito textual en la parte que Luciano, le pregunta a su madre María sobre de que si los perros pueden ver a los muertos:

-De que los puedan ver, no sé. Pero si creo que los olfatean, los gúelen, los presienten. ¿No ves que el Canelo luego nomas se pone a estar ladre y ladre y no se ve niuna sombra? Ora que, la más maldita es la cuacuana, a esa si hay que tenerle miedo; siempre que canta diciendo: ¿Cuál, cuál?, es que se quiere llevar a un alma y no falla, termina por haber un muertito al otro día de la noche en que canta.

Lo que recuerda el tradicional dicho: “cuando el tecolote canta, el indio muere”.

Este relato de amor y muerte se desarrolla en la localidad de El Tomatal en mitad del siglo pasado, y sin ser una novela histórica, ofrece datos tan importantes como el origen del tomate de cascara, los ingredientes y métodos especiales usados por las guisanderas para preparar la cochinita, uno de los platillos tradicionales de la región, especialmente en Tepecoacuilco; y que hace se distinga de lugares como la de Tierra Colorada y la de San Vicente Palapa, que he degustado a veces en demasía.

Documenta de manera magistral, costumbres y tradiciones, como el del Segundo Viernes de Cuaresma y su rito religioso y recrea también anécdotas sobre las parteras tradicionales, -trabajo con el que María, la madre de Luciano intenta hacerse de unos centavos extras- intentando explicar lo que coloquialmente se conoce como el tener “el ombligo enterrado”.

Cito textual: …cortaba la tripa y con dos trozos de hilo cáñamo que llevaba preparados, anudaba los extremos: el del hijo y el de la madre. Al hijo le amarraba un trapo limpio sobre el ombligo y le paladeaba, es decir; le metía el dedo untado en aceite de olivo en su garganta tierna para limpiarle los residuos del nacimiento y le hacía tomar algunas gotas de chocolate hervido en agua. Por último, hacía que el marido escarbara y enterrara el sobrante del cordón –umbilical- para que no se lo fueran a tragar los perros.

La novela cumple con rigor con todos los elementos que deben componerla, hay un ritmo y una cadencia templada a través de metáforas y aforismos hilados con coherencia en los sucesos impregnados de un aura a momentos con desesperanza, con el dolor profundo de un pueblo sentenciado a la eterna condena de un Prometeo encadenado, pero también; con instantes de amor profundo a la tierra, al ser amado.

Ese amor casi infantil de Carmen y Luciano que pareciera, salva de la desdicha y de la muerte; pero que, sin embargo, se vuelve contra ellos; permitiéndole al escritor, un remate inesperado, que por supuesto, no habré de comentar en este momento.

Interesante la propuesta de José I. Delgado de permitir una voz omnipresente a lo largo de la novela, la voz de un personaje que intenta explicarse la razón de su existencia fallida y de la existencia fallida de la propia humanidad. Una voz de ultratumba como la utilizada por Juan Rulfo o la propia Elena Garro en sus diferentes obras, y que obliga al lector a mantenerse atento a que en cualquier momento la historia de un giro inesperado.

