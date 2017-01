En la terminología médica hay algo que los doctores conocen como “dolor reflejo” el cual básicamente consiste en que un malestar original se ve “disminuido” por la aparición de otro que es de igual intensidad o mayor. Por ejemplo, si una persona sufre una picadura de una abeja, éste dolor se vería minado si inmediatamente después sufriera el piquete de un alacrán.

Si nuestro país hubiera sido objeto de un experimento social a lo largo de este arranque de año, el proyecto sociológico bien pudiera haberse llamado “dolor reflejo”.

Y es que el primer malestar que fue el gasolinazo ha tenido que compartir la indignación nacional con otros problemas. Ahora, el fastidio no es única y exclusivamente por el aumento a los combustibles. Bien podríamos decir a la picadura de la abeja le siguió la del alacrán.

Y viéndolo en retrospectiva, el arranque de este 2017, ha traído consigo bastantes malas noticias. La decisión del gasolinazo vino acompañada de saqueos y bloqueos. Esta misma semana fue trastocado uno de los valores más altos que tenemos: el interés superior de la niñez.

Primero se dio a conocer que durante la administración de Javier Duarte se atendió a niños con cáncer con “agua destilada”. Pero al día siguiente, se concretó un hecho también lamentable en el estado de Nuevo León donde en menos de un minuto un joven de 15 años atacó a balazos a cuatro de sus compañeros y a su maestra y posteriormente se quitó la vida.

Estos hechos fueron acompañados de las declaraciones de la Diputada Federal, que fue bautizada como #LadyNoMeAlcanza, quien aseguró que el dinero que gana como legisladora no le es suficiente. Esto pese a que sólo en el mes de diciembre recibió cerca de medio millón de pesos.

Así la cadena de agravios a la sociedad mexicana fue desembocando en la toma de protesta del presidente republicano Donald Trump quien ha insultado a los connacionales, asegurando que construirá un muro para dividir nuestras fronteras, afectará la relación bilateral en materia comercial para beneficiar a Estados Unidos, deportará mexicanos, “renegociará” el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, impondrá políticas públicas discriminatorias y advierte que México no querrá jugar a la guerra con Estados Unidos.

Esto sin olvidar que la toma de protesta fue precedida por la errónea decisión de entregar al Chapo Guzmán al vecino país. Los políticos nacionales, en este ajedrez internacional, decidieron entregar la reina antes siquiera de iniciar la partida de negociaciones. Creen que podría ser una muestra de la buena voluntad del gobierno mexicano para el equipo de Trump pero se equivocaron y sólo mostraron torpeza y sumisión. Se olvidan de lo que hace tiempo dijo el historiador Enrique Krauze: "A los tiranos no se les apacigua. A los tiranos se les enfrenta. Esta es la lección del siglo XX”.

Todos estos eventos han molestado y lastimado a la sociedad mexicana que no ha terminado de asimilar una catástrofe cuando llega otro peor.

Parecería que este dolor es muy similar al chiste del dedo roto, en el que un paciente llega con un doctor y le dice: Médico, médico … me duele todo. Mire me toco la cabeza y me duele, me toco la rodilla y me duele, me toco el brazo y me duele. Y éste le contesta, pues lo que ocurre es que usted tiene fracturado el dedo índice!

Así en México, nos duele el bolsillo, la bandera injuriada, la inflación, la afectación a la niñez, el ingreso ofensivo que se asignan los políticos. Pero todo esto tiene una explicación: es el principio del fin de un sistema político ya fracturado.