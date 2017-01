(Parte I 1975-1982)

El comienzo

La doncella de hierro llega a Leyendas del Rock y la historia arranca en 1975, cuando el mítico bajista Steve Harris decidió crear Iron Maiden en la fecha de navidad. La primera alineación la completaron Dave Sullivan, Terry Rance, Ron Matthews y Paul Day, de hecho, con esa formación nacieron canciones que hoy en día llevan nombres como Transylvania y Wratchild.

Muy pronto, Paul Day salió del naciente grupo para dar paso a Dennis Wilcock como vocalista, quien ya dentro del grupo recomendó ampliamente al famoso Dave Murray, quien era un seguidor de la banda y tenía los mismos gustos musicales que Steve.

Desde el comienzo, la banda logró tener bastantes seguidores en el ámbito mainstream, aunque las finanzas no lo reflejaban del todo, pues por aquellos tiempos dominaba más el género punk que el propio rock.

Por aquellas épocas, la banda sufrió entradas y salidas de varios miembros, sobre todo por la pesada personalidad de Dennis. En 1977, se integró Paul Di´Anno como nuevo vocalista y como siempre fue la idea, Iron Maiden deseaba tener tres guitarras en el grupo, por lo que fueron y vinieron guitarristas.

El primer golpe de suerte fuerte para el grupo fue haber conocido a Neal Kay, dueño de un local rockero en Londres llamado Bandwagon, a quien Harris le entregó un demo que no fue escuchado de inmediato por Neal, hasta que tiempo después se dio el tiempo y quedó impactado por el poder de canciones como Iron Maiden y Prowler.

Muy pronto, las canciones de Iron Maiden estarían a la cabeza del denominado Bandwagon y la exposición de la banda aumentó notablemente, haciendo que el público fanático del heavy metal inglés estuviera totalmente pendiente de los siguientes pasos del grupo.

Las tocadas de la banda fueron numerosas, levantando pasiones realmente sorprendentes para una banda que hasta ese entonces no había grabado ningún disco pero que causaba euforia al nivel de que muchos sitios vetaron a Iron Maiden porque el público hacia demasiados disturbios. A pesar de eso, en uno de esos escandalosos conciertos, específicamente en la presentación de la banda en el Club Marquee de 1979, el ya mánager de la banda, Rod Smalwood, logró llevar a Brian Shepherd, presidente de EMI Music, al concierto, quien quedaría impactado por el potencial de Iron Maiden, por lo que a la semana siguiente ponía ante la banda su primer contrato.

Ya con el contrato firmado, Iron Maiden tuvo algunos cambios más en la alineación y finalmente, en diciembre del 79 ingresaron a los Kingsway Studios de Londres para grabar su primer disco llevando en su formación a Paul Di´Anno como vocalista, Steve Harris como bajista, Dave Murray y Dennis Stratton como guitarristas y Clive Burr como baterista.

Iron Maiden

El primer álbum de la banda británica llevó por nombre Iron Maiden y se lanzó oficialmente el 14 de abril de 1980. El disco fue bastante bien recibido tanto por los fanáticos, como por la crítica especializada, sin embargo, Steve Harris siempre ha mencionado que es una producción que no explota al 100 su potencial por culpa del productor Will Malone, quien no trabajó demasiado en el sonido del disco como tuviera que haberlo hecho.

Con todo y la inconformidad de Harris, el disco se posicionó en el número 4 de la UK Albums Chart. Las canciones por sí mismas eran demasiado buenas, al grado que la gira de promoción europea incluyó presentaciones con Judas Priest y Kiss.

Como ha sido costumbre, la mayor parte de las canciones son de la autoría de Steve. El disco incluye grandes temas de la banda como Prowler, Running Free, Phantom of the Opera, Transylvania, Charlotte the Harlot y Iron Maiden, esta última ha sido utilizada en diversas ocasiones por la banda para dar señal de la llegada de Eddie, mascota de Iron Maiden que ha sido versionada en numerosas ocasiones según la temática de los álbumes, al escenario para las presentaciones en vivo.

Por otro lado, Transylvania es la única pista que es instrumental, mientras que Phantom of the Opera es una de las favoritas del bajista, según lo ha manifestado en distintas ocasiones.

El debut de la banda fue bastante exitoso y no era coincidencia, pues se notaba ampliamente la calidad y superioridad sobre otras bandas que también iban comenzando. Este éxito no continuó con el guitarrista Dennis Stratton, quien salió de Iron Maiden al tener diferencias musicales con el resto de sus compañeros, dando lugar a la llegada del talentoso Adrian Smith, quien era amigo cercano de Murray.

Killers

Continuando con el buen paso del comienzo, Iron Maiden regresó a los estudios de grabación con su nuevo guitarrista y también con un nuevo productor. El elegido fue Martin Birch, quien al escuchar el material demo mostró un gran interés y lamentó no haber podido participar en el disco anterior. Por esos tiempos, Birch tenía en su repertorio trabajos con Deep Purple y Black Sabbath, por mencionar algunos.

Para febrero de 1981, Iron Maiden anunciaba el estreno de su segundo álbum de estudio, al que denominaron Killers. En la producción discográfica se pueden escuchar temas como Wratchild, Purgatory y la homónima Killers.

Aunque las canciones de este disco no se volvieron tan icónicas como muchas otras del álbum anterior, sí se puede observar una mejor calidad en el sonido, algo que tenía muy inquieto a Harris.

Con este disco, la banda se aventuró a su primera gira mundial, misma que estuvo repleta de llenos totales gracias a la gran cantidad de seguidores que ya tenían alrededor del mundo y que esperaban ansiosos la oportunidad de poder verlos tocar en vivo por primera vez. La gira europea incluyó, nuevamente, presentaciones junto a Kiss, llegando incluso a superar las actuaciones de la banda principal, siendo por aquellos tiempos Iron Maiden la banda de soporte. También visitaron los Estados Unidos, tocando junto a bandas como Scorpions, Judas Priest y Rainbow.

Por otro lado, Iron Maiden también viajó a Japón para presentar su música ante el público asiático y fue en esos momentos cuando se terminó de gestar la salida de Paul Di´Anno de la banda, esto a causa de su estilo de vida lleno de excesos de alcohol y drogas y que iba en contra de los objetivos de la banda.

Con la vacante en el aire y todavía una serie de conciertos por presentar, Steve Harris propuso al mítico y legendario Bruce Dickinson, quien formaba parte de la banda Samson. Al principio, ni el mánager de la banda, ni el propio Bruce estaban muy convencidos de la idea, pero la audición se llevó a cabo y cantando Remember Tomorrow se definió que Dickinson era el indicado. Al vocalista aún le llevó tiempo aceptar, pues no quería dejar a sus compañeros de Samson sabiendo que su salida podría causar el declive de su banda, lo que eventualmente ocurrió, sin embargo, la propuesta de Maiden era tentadora, pues ya era una banda firmada por un sello enorme como EMI y que se encontraba en gira mundial. Finalmente, Bruce aceptó y fue presentado la noche del 26 de octubre de 1981 durante el concierto celebrado en Bologna, Italia.

La portada de Killers es una de las más famosas de Iron Maiden, en ella se ve a Eddie the Head, presentado por primera vez en el sencillo Sanctuary, en el que aparece con un cuchillo tras haber apuñalado a Margaret Tatcher y que sería censurada en el Reino Unido, sosteniendo un hacha de la que escurre sangre en una calle de noche.

El creador del famoso Eddie es Derek Riggs, quien se inspiró en una propaganda utilizada durante la guerra de Vietnam.

The Number of the Beast

La consagración de la banda a nivel mundial se dio con la llegada de su tercer álbum de estudio, mismo que fue grabado en los Battery Studios y que sería publicado el 22 de marzo de 1982.

Esta producción fue trabajada por Martin Birch junto a la banda y fue el primer disco de Bruce Dickinson con Iron Maiden, también sería el último de Clive Burr como baterista.

Tras su publicación, la música de Iron Maiden se esparció a muchos rincones del mundo. Por un lado, el disco contenía canciones realmente representativas de la banda como Run to the Hills, Hallowed Be Thy Name, Children of the Damned, The Prisioner y por supuesto, la homónima The Number of the Beast.

Con este disco, la banda llegó a escalar hasta el puesto número 1 en la lista británica de popularidad.

La naturaleza de los nombres utilizados en las canciones y del propio disco hicieron que se ganaran también una legión de antifans que los acusaban de querer divulgar el satanismo y cosas similares. De hecho, durante la gira Beast on the Road, las presentaciones en los Estados Unidos estuvieron llenas de manifestaciones en contra de su música. Por otro lado, la prensa norteamericana también los acusaba de lo mismo y decidieron no impulsar el proyecto de la doncella de hierro, sin embargo, quienes sí gustaba de su música se encargaron de hacer que el continente americano también representara éxito para la banda británica.

Este disco fue una excelente presentación de Bruce con la base de fans existentes, pues en canciones como The Number of the Beast y Run to the Hills demostró su gran capacidad para lograr notas que lo han hecho toda una leyenda como vocalista del género, además de que se desenvolvió con mucha naturaleza en los escenarios desde un principio, dejando ver su liderazgo como frontman.

Por su parte, la portada de este álbum también es un clásico de Iron Maiden. La idea original era que sería la portada del sencillo Purgatory, sin embargo, el mánager de la banda consideró que era demasiado bueno el trabajo para dejarlo únicamente como la imagen de un sencillo, por lo que decidió guardar el arte para la portada, misma que muestra a Eddie controlando al diablo como si fuera una marioneta, mientras que el diablo controla a un hombre de la misma forma. El diseño del infierno fue inspirado en el conocimiento de Derek de las ilustraciones de la Europa cristiana de la época medieval.

Evidentemente, Iron Maiden volvió a ser blanco de acusaciones relacionadas a las alabanzas a Satanás, lo que también servía para alimentar la actitud rebelde de la juventud de aquellos tiempos.

Amigo rockero, nos esperan muchas más páginas de este gigante llamado Iron Maiden, nos leemos la próxima semana en Leyendas del Rock de Diario 21 para