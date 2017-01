PEDIATRUCOS… Y ALGO MÁS

¡GRACIAS TRUMP!.- Es la madrugada del 20 de enero de 2017. En unas horas, el controvertido Donald Trump, tomará posesión de la presidencia de Estados Unidos. El multimillonario e inexperto en política ha dicho que, de inmediato, se pondrá a revisar el llamado Tratado de Libre Comercio entre su país, México y Canadá. Ha dicho que los mexicanos nos aprovechamos de dicho tratado, que hemos perjudicado a su país (somos unos oportunistas, ventajosos y abusivos, según él) y que habrá que re negociarlo o cancelarlo. El aprendiz de Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y el ministro de Economía Ildefonso Guajardo, se entrevistarán en Estados Unidos el 25 y 26 de enero con integrantes del nuevo gobierno, para “discutir el futuro de la relación bilateral”, se dice que, seguro se le pondrán de tapete pues los tiene atemorizados. Este belicoso gringo, se anda queriendo pelear con todos, bueno, parece que con Putin no, ¿acaso querrán trabajar juntos para doblegar al resto de los países? China, Japón, Corea del Norte, los países musulmanes y la Unión Europea no se cruzarán de brazos y lo sentarán a negociar. De México, dijo que: “cuando nos manda gente, no nos mandan a los mejores. Nos mandan gente con un montón de problemas, que nos traen drogas, crimen, violadores…” y como además, dice que les vamos a quitar el empleo, ya se apresta a levantar una muralla, “un muro impenetrable”, entre su país y el nuestro que, según él, lo pagaremos los mexicanos. Le urge también, deportar a millones de indocumentados entre los que se encuentran, mayoritariamente, muchos compatriotas nuestros. Trump, está haciendo el milagro de que los mexicanos nos unamos, sí, ¡por fin!, nos estamos uniendo, pero para repudiarlo, para boicotear las ventas de productos procedentes de su país, sus amenazas nos harán trabajar más y mejor a favor de nuestro país, su desprecio por nosotros, nos hará buscar a otros países para comerciar con ellos y así dejar de depender del suyo (el 80% de nuestro comercio es con su país). Aunque Peña Nieto diga que no, algo tuvo que ver el triunfo de Trump para que adelantaran un año el llamado gasolinazo que, junto con la devaluación de nuestra moneda, tiene en jaque a la autoridad federal por la gran cantidad e intensidad de las protestas en varios estados de nuestro país. La entrega precipitada, hace unas horas, de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera a las autoridades estadounidenses que reclamaban su extradición, pretende mandar un mensaje de que somos bien portados y que no es necesario que nos hagan manita de puerco para que cedamos a sus pedimentos, lo hicieron antes de la toma de posesión, no sea que se vaya a enojar el angelito rubio. ¡Gracias Trump!, porque estás despertando a los mexicanos de su letargo y, vas a obligar a que los estudiantes se apliquen más, la lucha por los empleos se verá cada vez más competida y eso obliga a prepararse más, pues, en lo general, el que más sabe, más vale. Sólo nos asalta un temor: que por las locuras de el más impopular presidente que haya tenido Estados Unidos (que tendrá muchas protestas en su contra al momento de su elección por considerarlo un peligro para su país), se desate una Tercera y última Guerra Mundial. El mundo tiembla ante una probable hecatombe y no tanto por una tormenta solar que dejaría al mundo sin comunicaciones (incluida la Internet) y haría estallar millares de generadores eléctricos que nos dejarían en la obscuridad, y que supuestamente, desataría el apocalipsis, no, el temor mayor, se llama Donald Trump, aunque, para nuestra tranquilidad, hay un dicho popular que le viene ad hoc y que dice: “Perro que ladra, no muerde”.

DON CHIMINO.- No sé ni qué pasa, pero, en l´horita se hace tarde. A la mejor el tiempo corre más recio y por eso ora ya no alcanza el día pa hacer sus quihaceres de uno. Como su lavadora de mi Puchunga, d´esas que hacen chaca chaca y que nomás ajan la ropa y la aguadan más, se le descompuso, ora tamos lavando a mano. Tan siquiera tengo mi lavadero pegado a un tanque de agua y nomás le abro la llave y áhi tengo agua pa´tar garrando con mi zacual que me hice rebanando a la mitá un cuatecomate grande que merqué en el mercado. Uno usa lo que sea pa garrar l´agua y echársela a la ropa que ta uno restriegando con el fa y con la escobetilla pa quitarle las manchas más mejor. En veces uso d´esos botes de crema de a litro, una cazuela de barro o hasta una barriquita, pero, me jallo más con el zacual, como que ta más manualito y más bofo pa garrar l água. Antes a uno le enseñaban sus apases de uno a barrer, a trapiar y hasta a lavar ropa y plancharla. Yo nunca le zacatié a la chamba, l´único que nomás nones nunca me gustó hacer jue que mi amá me pusiera a lavar pañales cagados de un hermano mío más chicalío que yo. No sé que chingados (con perdón de usté) le daba de comer mi amá, pero, aparte de que era bien cagón, le jedía a rayos su caca. Antes no había pañales dechechables como ora, o no lo recuerdo porque éramos probres y había que horrar. Tan cagón era mi hermanito, que hasta dos tendederos se llenaban de pañales que, por más que los tallara uno, siempre quedaban manchados como de amarillo güevo. Ora, el fin de semana que pasó, me tocó recordar cuando yo taba mozuelo que me lavaba y me planchaba mi uniforme pa ir a la secundaria. La bronca era que si se iba la luz, no se podía planchar y como nomás tenía un solo uniforme, lo lavaba yo apenitas llegando de la escuela pos con el polvo y el sudor, quedaba mi pantalón meco y mi camisa con el cuello bien mugroso, a la mejor porque andábamos echándonos una cascarita de fut con una ficha o nos echábamos una reta de básquet. Tan siquiera mi amá tenía unas planchas de fierro, medias pesadas, más chicas que las de eleptrecidá, tenían la garradera más alta que tambor era de fierro y que la garraba uno con un trapo pa no tatemarse las manos, mi amá las ponía en la estufa o sobre un comal pa que se calentaran y asina poder darle un planchazo a la ropa y no llevarla toda arrugada. Cuando se descarapelaba el cuello de mi camisa de tantas lavadas y talladas, lo voltiaba yo al revés, pa´dentro y le metía unas costuriadas con abujas d´esas que tenían su hoyito dorado con hilo mariposa o de la cadena que eran los menos reventones, asina me duraba más mi camisa. En veces mi apá no tenía feria pa mercarme zapatos y áhi triaba yo mis zapatos descocidos, parecían que tenían hambre pos se miraban como abriendo la boca, en veces, hasta los dedos se asomaban (más, el gordo) pues llegué a trair tambor rotos mis calcetines. Ya de más grande sí me daba pena y como que le tapaba yo el hoyo de un zapato poniéndole enfrente el otro zapato, como cruzando mis pieces. Cuando el bújero taba en la parte de abajo, en la suela, mi calcetín se llenaba de tierra y si pisaba yo un charco se me empapaba y hasta lodito se me hacía entre mis dedos. Cuando iba a la iglesia y me hincaba, pa que no se viera el bújero de mi suela de zapato, le cruzaba encima el zapato bueno pa tapar el bujeriado, o de plano, buscaba un lugar a onde, al hincarme, mis suelas apuntaran pa la pader. Cuando terminé de lavar mi ropa, mis manos quedaron como nejas en la parte de arriba, más, entre mis dedos, taban algo arrugadas y se miraban rojas de mis dedos y la parte de adentro. Lo que sí, me entró como frio en la parte baja de mis lomos hasta cercas de mis riñones, en la noche me sentía como engarrotado de áhi, tanto, que le tuve que pedir a mi vieja que me sobara porque ya ni me podía ni voltiar en la cama de dolor, por eso digo que el tiempo se va carrera y uno ya no aguanta igual, mejor pa l´otra, dejo remojando mi ropa en agua con fa toda la noche pa que sea más fácil quitarle la mugre y le restriegue yo menos pos, el julano que arregla las lavadoras dice que la mía ya chafió, que mejor merque yo una nueva, pero andan por las nubes, mejor sigo prapticando la lavada a mano, asina sirve que hago ejercicio y quien quita y me pongo medio mamey pa que mi Puchunga se cuelgue de mi brazo como cuando éramos novios y quién quita se le caliente el cuaxcle y me pida, que váyamos al chaca chaca y no precisamente de su lavadora vieja, a ver, dijo un ciego. Áhi nos pa l´otra, graciotas.

EL “DAÑO”.- Todavía hay mucha gente que cree que a los bebés les pueden hacer “daño”. Para prevenir, le ponen azabaches, los llamados ojos de venado, colmillos de coyote, un chile piquÍn entre sus ropas o calcetines, una bolsita roja con cosas que nada más la abuelita sabe pegada a su ropa con un alfiler de seguridad, si no, por lo menos le ponen calzones rojos. Como antes la gente no tenía acceso a la información, al conocimiento y no había especialistas de niños, la gente buscaba curar a sus niños de manera primitiva, llevándolos a que los sobaran, los ensalivaran, les pasaran un huevo por el cuerpo, les pusieran hiervas frescas y a que les rezara el padre de la iglesia. La gente sospechaba que el niño tenía “daño” porque se le ponía su cabeza y su pancita caliente y las manos y los pies podrían estar fríos, además, el niño estaba chilloncito, muy inquieto y en ocasiones no lo podían calmar con nada. Ahora se sabe que, efectivamente, el niño tiene daño pero no daño porque le hayan hecho ojo o calentado la sangre, no, el daño que tiene el niño es el ocasionado por un virus o una bacteria y lo que tiene es una infección que le está causando fiebre o calentura. Por eso, si el niño está muy inquieto y se siente caliente de la cabeza, de la pancita o de donde sea, lo que se debe hacer es tomarle la temperatura usando un termómetro y si tiene más de 38 grados es que tiene fiebre y si tiene fiebre es que tiene una infección y deben llevarlo a su pediatra para que lo revise y luego de explorarlo detecte el origen de la fiebre. Como muchas enfermedades virales se curan solas en 3 o 4 días, algunos de los niños que son ensalivados o curados de “daño” terminan mejorando a la segunda o tercera “curada”. La recomendación actual es que no pierda el tiempo, podría tratarse de algo serio que, el curandero, al ver que a la segunda o tercera curada no mejora, pide que lo lleve con un médico, pero, podría tratarse de una enfermedad que se puede complicar si no se atiende a tiempo. El uso de Tempra o Tylenol, además de suero oral puede permitir esperar unas horas y poder llevar a consulta al niño a una hora más conveniente.