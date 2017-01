Están en la final

24 de Febrero y Nueva Alianza, disputarán el título de Veteranos

Iguala, Gro., Enero 21.- La final del torneo de futbol de Veteranos está lista y se espera un gran duelo lleno de calidad para el próximo viernes cuando se enfrenten Nueva Alianza y 24 de Febrero, que pasaron la frontera de las semifinales dejando en el camino a las escuadras de León Cañeros y Rojos de San Miguel.

Los encuentros de vuelta se jugaron ayer por la tarde en los campos uno y tres de la Unidad Deportiva de Iguala, en donde escribieron su historial de este torneo León Cañeros que por más que buscó no pudo pasar con Nueva Alianza, mientras que 24 de Febrero supo manejar el encuentro para ganar por la diferencia que necesitaba para obligar a los penales en donde avanzó a la gran final.

En el campo uno de la UDI, Rojos de San Miguel se encontró con un parado muy diferente de los “zorros” de la 24 de Febrero, en donde Humberto “Hulk” Heredía hizo ajustes en su sistema de juego sorprendiendo a propios y extraños, metiendo en el ataque al arquero Jorge Ocampo que fue un peligro para la defensiva de los Rojos.

Con un dominio de balón de la 24 de Febrero, en donde los Rojos en el primer tiempo se preocuparon por defenderse esperando agarrar mal parada a la defensiva de los “zorros”, pero no les resultó y cayeron 2-0, para dejar el global 3-3 y en los penales, los “zorros” fueron mejor al anotar sus cuatro disparos, mientras que San Miguel sólo metió dos.

En la otra semifinal, Nueva Alianza que tenía la ventaja de 3-1 que consiguió en el juego de ida, ayer por la tarde se paró en el campo tres para manejar el encuentro a su modo ante las ganas y esfuerzo de León Cañeros, que por esfuerzo que hizo no pudo y la contundencia de los "aliancistas" hizo que el marcador quedará 3-1 y un global de 6-2.

El próximo vierne 24 de Febrero y Nueva Alianza estarán frente a frente en busca de quedarse con el título de Veteranos, el cual no tiene dueño ante la ausencia de Ajax de Taxco que no participó en este torneo.