Aplicarán Mochila Segura en escuelas de Guerrero

Luego de los trágicos hechos de Monterrey, a partir del lunes se revisará a los alumnos a la entrada de todos los planteles escolares, dijo el titular de la SEG

Chilpancingo, Gro., Enero 20.-Autoridades estatales implementarán de forma emergente el Operativo “Mochila Segura” en las escuelas públicas de Guerrero, tras los hechos violentos acontecidos en Monterrey, en donde un estudiante de secundaria disparó contra la maestra y algunos de sus compañeros hiriéndolos gravemente, para después suicidarse, informó el secretario de Educación en el estado, José Luis González de la Vega Otero.

Comentó que el miércoles pasado, durante el acto de entrega de 690 plazas docentes realizado en Acapulco, y que encabezó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, el gobernador Héctor Astudillo dio la instrucción para que de manera inmediata se empleara el esquema de seguridad en las escuelas.

“La indicación del gobernador es proteger de manera inmediata a todos los estudiantes del estado; hay algunas escuelas de Acapulco que siguen en esa práctica de “Mochila Segura”, sin embargo, lo vamos a implementar en todo el estado”.

Entrevistado a su llegada a la 35/a. Zona Militar, donde asistió al acto de destrucción de armas de fuego de procedencia ilícita, destacó que el programa se extenderá y además de abarcar escuelas de Nivel Básico, ahora contemplará al nivel Medio Superior.

Dijo que un asunto importante es buscar al presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para que el operativo se realice con constancia de este organismo, “porque recordarán que a veces los propios padres de familia se quejaban de que no teníamos nosotros la facultad de revisar a sus hijos, por eso les hago un llamado a que nos permitan instrumentar este operativo, este programa es sin duda en beneficio de la seguridad para cada uno de sus hijos”.

Añadió que tras los hechos acontecidos en Monterrey, el programa de “Mochila Segura” en Guerrero se implementará de forma permanente.

“Sin duda no vamos a llevar a cabo este programa nada más por lo sucedido temporalmente, en principio lo vamos a extender en este ciclo escolar y lo iremos perfeccionando; este operativo tiene que hacerse en todo el estado”, insistió.

De la Vega Otero afirmó que el programa se implementará en donde se concentra el mayor número de escuelas que son las zonas urbanas.

Recordó que en el estado el programa iba encaminado a evitar que pasaran drogas a cada una de las escuelas y que se encontraron o se han encontrado armas como cuchillos y navajas, pero no armas de fuego en las mochilas de los estudiantes

Agregó que la operación de este programa iniciará la próxima semana a partir del día lunes, en tanto, se establecerán los protocolos respectivos con la comisión de derechos humanos, la secretaría de Gobierno, de Seguridad Pública, la misma SEG y la Sociedad Estatal de Padres de Familia.