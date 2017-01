MONITOREO POLITICO

Que tal estimados lectores los saludo con mucho gusto comentarles que se ha inaugurado la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España la más importante del mundo en materia Turística en donde nuestro Estado de Guerrero por primera vez en su historia ocupa un Pabellón propio y el cual fue inaugurado por el Secretario Federal de Turismo Federal Enrique de la Madrid, la embajadora de México en España. Ha sido un Pabellón que ha cautivado a los visitantes de FITUR y el cual ha sido muy visitado; Se está mostrando al mundo la riqueza cultural, la riqueza turística, la riqueza gastronómica con la que cuenta nuestro bello Estado de Guerrero; el Gobernador Héctor Astudillo Flores por primera vez en la historia de Guerrero tiene en esta Feria Internacional además de países Guerrero tiene un Pabellón propio y desde luego también para promover el Tianguis Turístico que se realizara del 27 de marzo al 30 de este mismo mes en Acapulco. El Gobernador Astudillo con esto está demostrando que hay un ánimo renovado donde Guerrero tiene que estar presente en todos los eventos nacionales e internacionales, el Secretario de Turismo en Guerrero Ernesto Rodríguez Escalona ha comentado desde España que hay un gran reconocimiento para Guerrero, hay un gran reconocimiento al esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Héctor Astudillo Flores por todo el sector turístico de aquel país, hay un enorme cariño de muchos agentes de viajes de muchas partes del mundo que están congratulados, cautivados hoy por la presencia de un Pabellón propio por el Estado de Guerrero; Sin duda alguna el Gobernador Astudillo está cumpliendo a cabalidad la parte que le toca al Gobierno del Estado como es tener presencia en esta Feria Internacional, el de hablar con las agencias de viajes, hablar con los mayoristas para que visiten el Estado de Guerrero, una gran promoción turística realiza el Gobierno del Estado en Europa para que el próximo Tianguis Turístico en Guerrero sea todo un éxito tal y como todos así lo deseamos..!! Un tema que ha dado vuelta al mundo en donde desgraciadamente un adolescente dispara con un arma de fuego a su maestra y algunos de sus compañeritos muy lamentable lo que sucedió en la Ciudad de Monterrey es digno de un análisis profundo, es una desafortunada realidad que como país no estamos entendiendo, se difundieron imágenes, se difundió un video de lo sucedido para quienes no lo sepan de este homicidio o intento de homicidio hacia una profesora y varios de sus alumnos y de un suicidio de un adolescente que pasaba por una crisis psicológica aguda. Seré muy objetivo estimados lectores con mi comentario porque es la primera vez que algo así sucede en nuestro país, esto que estamos viviendo es una réplica de situaciones muy parecidas a lo que los Estados Unidos se han convertido en situaciones cotidianas o en que algunos casos muy aislados en Europa se han dado, sin embargo es la primera que en México tenemos un caso de este tipo y más que a ésta situación es el hecho de que “alguien” se atreve en redes sociales a poder compartir imágenes tan terribles de los hechos ocurridos en el salón de clases. Si hacemos una reflexión nos preguntamos qué consuelo se les puede dar a las familias de estos inocentes niños, que consuelo se le puede dar también a la familia de este adolescente que por algún motivo muy fuerte ocasiono este terrible suceso que sin duda alguna sigue manchando la imagen de un país con un alto índice de violencia e impunidad., lo que sí creo y lo digo con todo respeto para los lectores que me hacen el favor de leer esta modesta columna es que debemos de hacer un alto en el camino como sociedad para entender lo que está bien y lo que está mal para entender que una sociedad no puede generar en función de una situación de este tipo no se puede permitir que se difundan imágenes que dañan, que lastiman de una manera tan terrible a toda la sociedad, muy impactantes estas imágenes que totalmente no fueron tomadas por los propios niños que salen corriendo del salón de clases para salvaguardar su integridad física, esto fue una persona que ingreso antes de que entraran los cuerpos de emergencia y tomo estas fotografías en donde pues circularon, hasta que la Secretaría de Gobernación tomó cartas en el asunto para poner un hasta aquí a todo esto; debemos de hacer una profunda reflexión de qué estamos haciendo y sobre todo los que somos padres de familia reflexionar de cómo estamos guiando a nuestros hijos es básico en este momento. Debemos de hacer un alto en el camino, debemos de lograr como sociedad de entender lo que está bien y lo que está mal lo que nos lastima, lo que nuestros niños no deben de seguir viendo y que desafortunadamente miles de infantes miraron en las redes sociales..!! Hoy viernes 20 de enero tomará protesta como Presidente número 45 de los Estados Unidos el magnate Donald Trump veremos qué es lo que sucede si comienza de manera inmediata a cumplir sus amenazas de deportar a no menos de tres millones de inmigrantes indocumentados en la Unión Americana y también si aumenta los impuestos para empresas que se establezcan en nuestro país, esto además de todos los problemas y repercusiones que han tenido sus declaraciones en las últimas semanas entorno a la política exterior de la Unión Americana el país hegemónico de mayor poder en el planeta; y lo cierto es que el magnate Donald Trump llega no legitimado por la sociedad, no legitimado por los grupos políticos, no legitimado por su propio partido político y por muchos senadores y legisladores que no asistirán el día de hoy a la toma de protesta como Presidente de los Estados Unidos. Por lo menos una docena de legisladores confirmó que no acudirá a la ceremonia solemne de toma de posesión hay muchísimos representantes de las cámaras que no asistirán, y bueno a pesar de que Trump se haya codeado con bastantes artistas y gentes del espectáculo durante toda su vida pues también hay una decena de actores, de cantantes, de representantes que le harán el feo porque no lo pueden ni ver. Sin duda tendrán que pagar todos y cada uno de los norteamericanos en los próximos cuatro años que les esperan de gobierno de este presidente intolerante, racista, mediático muy desesperante y por supuesto de quienes muchos dudan pueda realizar un buen trabajo al frente de la mayor potencia mundial como es el país de los Estados Unidos. Veremos qué pasa; nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Animoooooooooooo…!!