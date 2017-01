FRANK EN SU TINTA

AUSTERIDAD es la palabra de moda en el aparato gubernamental de México. Y es que todos servidores públicos de todos los niveles y de todos los partidos han anunciado reducciones de gastos operativos y de salarios, sin embargo hasta el momento nadie lo ha concretado. Es algo así como “Hágase la austeridad en los bueyes de mi compadre”. Al igual que el gasolinazo, los anuncios de austeridad están siendo utilizados con fines políticos, pues los partidos pretenden demostrar que no todos son iguales. Y efectivamente, no todos los partidos son iguales… hay peores, y lo que le sigue……… PARA los perredistas y panistas que niegan haber aprobado el gasolinazo, el periódico La Jornada publicó este jueves la siguiente información: “El 20 de octubre de 2016, 405 diputados (193 del PRI, 102 del PAN, 42 del PRD, 29 de PVEM, 20 de Movimiento Ciudadano, 10 de Nueva Alianza y 9 de Encuentro Social) aprobaron la liberalización anticipada de gasolinas y diésel, contenida en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Ocurre en el Congreso, como tradición legislativa, que los dictámenes en materia hacendaria y recaudatoria –una vez aprobados en lo general– no se modifican en lo particular, porque de concretarse un cambio en su contenido se modificarían las variables del ingreso anual. Una vez que ocurre tal situación, los partidos políticos de oposición recurren a presentar reservas de artículos ya aprobados, a sabiendas de que no serán modificados, con objeto de dejar en el registro una postura contraria a la asumida en la votación en lo general. Así, en un recuento se advierte que en aquella noche del 20 de octubre de 2016, los 35 diputados de Morena y 8 del PRD votaron en contra. Mientras que en el Senado, una mayoría conformada por 73 votos contra 15 en contra aprobó dicha medida; entre quienes estuvieron a favor 40 fueron del PRI, 15 del PAN, 9 del PRD, 6 del PVEM y 2 del PT, mientras que en contra se registraron 7 votos del PAN, 3 del PRD y 5 del PT”. Así o más claro………. EL DOMINGO próximo el gobernador Héctor Astudillo Flores dará a conocer las medidas que se tomarán para afrontar el gasolinazo. He aquí su invitación: “Ojalá vayan a Chilpancingo, allá va a ser el evento, en donde vamos a dar las medidas de mi gobierno, hemos estado teniendo reuniones todos los días y reuniéndome con mucha gente de organizaciones económicas, sociales; va a ser muy difícil que nos reunamos con todos, pero por supuesto que estamos escuchando opiniones y vamos a tratar de presentar algunas acciones que puedan ser correctas frente a la situación que se vive”……… PARECE epidemia: Con una navaja, un estudiante de la telesecundaria “Salvador Allende” de Naucalpan (Estado de México) agredió este jueves en el abdomen a uno de sus compañeros, lo que derivó en la intervención de profesores y padres de familia, quienes trasladaron al agresor y a la víctima al Ministerio Público especializado en adolescentes. Los hechos se registraron adentro de la telesecundaria, donde dos alumnos de 14 años de edad, de tercer grado se pelearon a golpes, pero de pronto uno de ellos sacó una navaja y lesionó a su compañero. Paramédicos certificaron que las lesiones no eran graves, pero de todas formas profesores y padres de familia decidieron trasladarse junto con los al Ministerio Público……. SIMPLE Respuesta: “Yo creo que es real (el libro de bautismo) si lo exhibieron. Miren, yo les dije que fui, apadriné a una niña de una mujer madre soltera; pudo haber sido el padre quien sea. Yo ni sabía que este amigo se llamaba Raybel (Jacobo de Almonte)”: Diputado Saúl Beltrán Orozco, cuando la prensa le preguntó si era compadre del Tequilero…….. PUNTO.