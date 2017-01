Turismo, una oportunidad económica

Fuimos advertidos, el 2016 iba a ser un año dificil economicamente. La crisis petrolera tuvo una afectación global. Sin embargo, esto no ha terminado y México espera unos meses muy duros. El año que empieza también trae retos tanto económicos como políticos cuyos desenlaces pueden representar una reconfiguración del sistema internacional actual y una inestabilidad politica interna.

Con las recientes afectaciones económicas que han tenido millones de mexicanos como consecuencia del alza de la gasolina acompañadas de el tipo de cambio del dolar y los agresivos discursos del presidente electo Donald Trump. Se ha generado un ambiente de incertidumbre y gran descontento social. Alrededor del territorio mexicano se han visto centenares de protestas y marchas en diferentes ciudades. En redes sociales se han compartido imágenes de supuestos saqueos o actos violentos de parte de los ciudadanos que han generado temor en gran parte de la sociedad.

Los mexicanos ven con alarma lo que el 2017 depara y estamos en lo correcto al hacerlo. No obstante, a la par debemos de tomar acción y evitar caer en la mera “crítica”. Algo que en lo que lamentablemente somos expertos. Recordemos que así como al ser ciudadanos tenemos derechos y privilegios, también obligaciones. Si no estamos conformes con las decisiones que se estén tomando, vigilemos las acciones de nuestros representantes y exijamos cambios. Si nos preocupa la situación económica de nuestro país tras la postura política de Estados Unidos, diversifiquémosnos.

Nuestra relación con nuestro país vecino es factor clave en términos económicos y políticos. En muchos sentidos predomina dicha relacion bilateral que con cualquier otra nación. Son nuestro principal socio comercial y nosotros su tercero. Como bien destacó José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) México por las facilidades y beneficios que ofrece en materia de mano de obra y comercial así como por su posición geográfica es un “socio único” para Estados Unidos. Sin embargo, nuestra nación también es sumamente atractiva para otros países y la diversificación comercial parece ser cada vez más necesaria.

Cuando hablo de una diversificación debemos pensarlo en todos los sentidos. Muchas veces pasamos por alto oportunidades que nos pueden generar grandes beneficios. En este caso me refiero al turismo.

De acuerdo a los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) México ocupa el noveno lugar por llegada de turistas internacionales y el dieciseisavo por ingreso de divisas por turismo. En el 2015, 32.1 millones de turistas internacionales visitaron y las divisas del turismo romieron record con una cifra de 17 mil 457 MDD.

Nuestra república cuenta con numerosas ventajas que lo hace sumamente atractivo para turistas y apto para ese sector. No solamente por su riqueza cultural y gastronómica pero por su reconocimiento a nivel internacional de lugares con importancia cultural o natural excepcional. México ocupa el sextro lugar en el ranking de países con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por parte de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). Y el primer lugar en America Latina. Además, economicamente el turismo es un sector sumamente redituable que actualmente aporta el 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB). Y según los reportes de la Secretaría de Turismo (SECTUR), en el 2015 el sector de turismo generó 2.3 millones de puestos de trabajo, representando el 5.8% del total nacional.

Y aunque económicamente se vio una baja en el 2016, el turismo siguió mostrando un crecimiento. El año pasado, México recibió 35 millones de turistas, un 10.7% mas que el 2015.

Actualmente, un alto porcentaje de turistas extranjeros son estadounidenses (58%). No obstante, las estrategias y objetivos de la SECTUR se enfocan en una diversificación de mercado. La estrategia no consistirá en disminuir la promoción en Estados Unidos pero profundizar en otros mercados como Europa, America Latina y Asia. Regiones de donde han aumentado el número de visitantes en los últimos cuatro años.

Además, se promocionará el turismo local pues este representa el 88 por ciento de la derrama económica de la actividad turística y del desarrollo que tiene la misma. Dichas estrategias fueron declarado por Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo de México mientras hizo rueda de prensa en la capital española donde se inaugurará el día de hoy la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y cuya participación de nuestro país es sumamente acertada.