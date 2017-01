No se permitirán ausencias en aulas por protestas contra gasolinazo: SEG

El secretario de Educación de Guerrero, José Luis González de la Vega Otero dijo que la dependencia a su cargo no permitirá que el gasolinazo sea justificación para que la CETEG realice movilizaciones y abandonen las aulas de clases.

Entrevistado después de la participar entrega de reconocimientos a maestros de nuevo ingreso junto al secretario de Educación del gobierno federal Aurelio Nuño Mayer y el gobernador Héctor Astudillo, González de la Vega Otero expresó que se ha reunido con el magisterio sobre el tema del alza en la gasolina, por lo que auguró que “no nos atoremos”, ni se pierda la comunicación entre autoridades y magisterio. “Es un tema ajeno al sector educativo. Lo único que sí les dijimos es que lo que no podríamos nosotros transitar es que con ese, no digo que pretexto, porque es un tema poco agradable para todo México, el tema de la gasolina, el propio gobernador lo ha expresado así. Nosotros no vamos en esos acuerdos, permitir que por supuesto por esas protestas abandonen las aulas”, señaló.

Por otra parte, respecto a que algunas escuelas no abren por la inseguridad, informó que en la región de Tierra Caliente es donde más se presenta esta situación, pero enfatizó que estos cierres no son continuos ya que el sector educativo “dinámico” y cambiante.

“Efectivamente son 40, 45 las escuelas cerradas en distintos puntos, probablemente el viernes ya resolvimos la mitad, el lunes se vuelve a descomponer”, detalló.

En cuanto al tiroteo en un colegio de Monterrey, Nuevo León, José Luis González dijo que la Secretaría mandará circulares a directores de las escuelas en el estado para atender más a los alumnos de los planteles y no descartó la idea de realizar operativos mochila para evitar este tipo de situaciones.