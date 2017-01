Jennifer Lopez, Mejor Actriz de Drama de los Peoples Choice Awards

Los Angeles, E.U., Enero 19.- En la 43 entrega de los premios Peoples Choice Awards, la cantante Jennifer Lopez fue reconocida como Mejor Actriz en un Drama por su trabajo en la serie ‘Shades of Blue’ que se transmite en México por Universal Channel.

@Mi corazón late rápido, mi gente, gracias ¡ay Dios! Este es un personaje femenino fuerte; este es un proyecto que me apasiona como productora y como actriz, sólo quiero decir gracias por amar el programa y verlo. Gracias a la NBC”, dijo la estrella cuando recogió su premio.

Jennifer interpreta a Harlee Santos una madre soltera y policía de Nueva York que lucha contra los problemas financieros. Al descubrir la corrupción que existe en el FBI tendrá que debatirse entre hacer lo correcto o apoyar a sus compañeros.

Algunos de los

ganadores de los

Peoples Choice Awards

- Johnny Depp gana la distinción como ‘Icono Favorito del Cine’.

- “The Big Bang Theory” se lleva al premio a “Mejor Comedia de Televisión”.

- Sofia Vergara vence a Anna Faris y Kaley Cuoco como ‘Mejor actriz de comedia de TV’

- Fifth Harmony se lleva el premio a ‘Mejor Artista Favorito’.

- Robert Downey Jr. gana el premio a ‘Mejor Actor de Cine’.

- Tyler Perry es nombre “Filántropo del Año”.

- Gina Rodriguez ganador el premio a ‘Mejor Actriz Cómica para TV’.

- Sarah Jessica Parker gana el premio a ‘Mejor Actriz de Serie Premium’.

- Melissa McCarthy se lleva al premio a ‘Mejor Actriz de Comedia Para Cine’.

- ¡Ellen DeGeneres ganó 3 nuevos People’s Choice Awards y con estos ya obtuvo 20 galardones!

- Tom Hanks se lleva el premio por ‘Mejor Actor Dramático de Cine’.