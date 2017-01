FRANK EN SU TINTA

LO PEOR está por venir para los mexicanos. Y no tanto por la asunción de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos el próximo viernes, sino porque los especialistas vaticinan que los precios de las gasolinas no sólo aumentarán en los primeros meses del año, sino que también lo harán en las vacaciones. Se espera que para verano haya precios 4 por ciento más altos, como ocurre en Estados Unidos. Jesús Berumen, consultor especialista en energía de PA Consulting México, estimó que para México este incremento se verá reflejado de manera general tanto en el verano (junio y julio) como en diciembre, cuando el consumo de combustible crece de manera importante en el país. Por su parte, Luis Miguel Labardini, analista del sector energético de Marcos y Asociados, resaltó que en México estos movimientos estacionales serían más pronunciados, pues en el país el almacenamiento no supera los tres días, mientras que en EU tiene hasta 30. “Cuando suba la demanda de inmediato se va a reflejar en el precio porque no tenemos inventarios de dónde sacar para poder cubrir esa demanda”, dijo el experto…….. OTRO especialista, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), afirmó que en México hay riesgo de que se incremente la pobreza ante factores como el alza a los precios de los combustibles, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la depreciación del peso frente al dólar, afirmó Pide que “no nos sobrepase el miedo”, pues se debe observar el comportamiento que tendrá la inflación durante el año y esperar a la reacción cuando Trump tome posesión. Prevé que será en abril y mayo cuando los indicadores del ingreso laboral y la evolución del costo de la canasta alimentaria se analicen y se pueda ver si hay una tendencia sobre la pobreza. Y afirma que el incremento o disminución de la pobreza a largo plazo dependerá de que se concrete la reforma energética y se ofrezcan precios más bajos de los combustibles. En ese sentido, la tarea de los ciudadanos es exigir que los costos bajen……. INTERESANTE, la Iniciativa presentada en el Congreso local por la diputada Erika Alcaraz Sosa, quien propone ampliar el concepto de violencia equiparada, incluyendo más elementos para su tipificación, y también plantea la creación de la Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas. La Iniciativa también propone incrementar la pena a 40 años de prisión como mínimo y 60 como máximo contra quien asesine a su pareja, además de que se plantea derogar el artículo correspondiente a homicidio o lesiones por emoción violenta, que actualmente permite aminorar esas sentencias. En la actualidad la Ley establece una pena de entre 20 y 40 años de prisión contra quien asesine a su “ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta”, hermano, adoptante o adoptado, conyuge, concubina o concubinario. La propuesta de la perredista Erika Alcaraz pide incrementar la sanción a entre 40 y 60 años……… SIMPLE bestia: El 8 de enero pasado, en pleno festejo del Día de Reyes, el boxeador Eduardo Torres de Yucatán le dio una paliza a su hija de 8 años. La madre de la pequeña denunció después una borrachera el día previo, el boxeador levantó a patadas a la niña que dormía en una hamaca y que la intentó ahorcar, la mordió en brazos, espalda, cara y piernas, además de que la pateó en el tórax y espalda, y con el puño cerrado le asestó numerosos impactos en la cara y el cuerpo. La niña fue llevada al hospital y el padre agresor huyó…….. PUNTO.