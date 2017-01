Contexto Político

Desde la semana pasada ya estaba decidido que el sucesor de José Parcero López en el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI sería el chilpancinguense Heriberto Huicochea Vázquez. Y este lunes se confirmó.

La Comisión de Procesos Internos del PRI, que preside la diputada federal Verónica Muñoz Parra, fue la encargada de recibir la solicitud de la planilla única o de “unidad” que se registró para ocupar la Presidencia y la Secretaría General del CDE.

Huicochea es miembro del grupo político del ex gobernador y actual subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, René Juárez Cisneros, y su compañera de fórmula es la ex secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal Reséndiz, quien forma parte del grupo del ex alcalde de Acapulco, Manuel Añorve Baños.

Es evidente que hubo mano negra desde el Palacio de Cobián para elegir al próximo dirigente del priismo en la entidad, excluyendo de esa manera a otros personajes que cuentan también con un importante trabajo y trayectoria, como es el caso del ex alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos.

A Heriberto Huicochea le tocará enfrentar una elección muy difícil en 2018, ya que el tricolor atraviesa por una etapa de descrédito al aprobar el gasolinazo impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto. Y el gasolinazo, como todos sabemos, le pega gravemente a los bolsillos de millones de mexicanos.

No hay que olvidar que cada vez que Andrés Manuel López Obrador compite por la Presidencia de la República gana en Guerrero, y ganan también los candidatos a senadores y diputados federales de los partidos que lo postulan. Si el PRD y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no se unen a nivel nacional, sería algo favorable para el PRI en Guerrero, si no, que Dios los agarre confesados.

Mientras sean peras o manzanas el PRI y su próximo dirigente estatal requieren fortalecer su estructura en los 81 municipios y darles un jalón de orejas a aquellos alcaldes emanados de sus siglas que no han sabido conducirse con responsabilidad y respeto hacia sus gobernados, como es el caso de Chilpancingo.

De igual manera, los renejuaristas y añorvistas deben de hacer a un lado su soberbia y tomar en cuenta a otros liderazgos que convergen al interior del PRI y que tienen fuerte presencia en la entidad, porque si siguen con su política de exclusión, simple y sencillamente arrastrarán al priismo a una dura derrota en 2018.

Lo que sí hay que reconocerle a Huicochea es su lealtad y disciplina, ya que ha estado en las buenas y en las malas trabajando a favor de su partido. Además, es un político preparado académicamente. Tiene estudios en el extranjero y ha sido funcionario del Ayuntamiento de Chilpancingo, diputado federal, secretario de Desarrollo Social y director general del Seguro Popular.

Ojalá la próxima dirigencia se acerque a las bases y no simule trabajo como ocurrió con José Parcero, quien prefirió los boletines de prensa para posar en la foto e informar de un trabajo que jamás se vio, a tal grado de que le tocó perder la elección extraordinaria de Tixtla en noviembre de 2015.

El PRI requiere a un auténtico líder y no un títere más en el CDE. Además, requiere un dirigente que sea gran aliado del gobernador Héctor Astudillo Flores y no a un zalamero.

Y la gran interrogante es: ¿convencerá Huicochea a Mario Moreno para quedarse en el PRI o lo dejará ir?

ENTRE OTRAS COSAS… El alcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, designó este lunes a Arturo Martínez Núñez como secretario técnico de la Presidencia y a Giovanni Manrique Pastor como coordinador de Asesores.

El primer edil señaló que estos cambios servirán para consolidar estrategias y acciones de gobierno programadas para este año.

Así las cosas en el Ayuntamiento de Acapulco.

