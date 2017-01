A 3 años de Manuel, familias de la Montaña aún esperan una vivienda

Apoco más de tres años de haber perdido todo, casa y patrimonio, a causa de la tormenta tropical Manuel, alrededor de 300 familias de la comunidad de Xicaitlahuac, del municipio de Chilapa de Álvarez, continúan esperando la vivienda ofrecida tanto por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En entrevista, un grupo de ciudadanos narraron que se trata de alrededor de 300 familias que anteriormente vivían en la localidad de San Marcos Majada del Toro, del mismo municipio de Chilapa, de donde tuvieron que salir, luego de los daños que ocasionaron en sus viviendas la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, y que de acuerdo al diagnóstico de Protección civil y el dictamen de Cenapred, “la comunidad es inhabitable”, por lo que tenían que reubicarse en otro lugar.

Debido a ello, emigraron a la comunidad de Xicaitlahuac, donde la Sedesol y Sedatu se habrían comprometido a construir sus casas, como parte del programa de atención a los damnificados, sin embargo, han transcurrido tres años y cuatro meses y las familias continúan esperando que el gobierno federal les cumpla la promesa de proporcionarles un hogar.

Además les habrían prometido también, algunos proyectos que les ayudarían a salir adelante, añadieron los informantes, quienes omitieron sus nombres, porque existe la advertencia de parte del delegado de la Sededol federal, Armando Soto Díaz, “que no quiere que hagamos escándalos y menos que digan a los medios de comunicación nada, porque de lo contrario menos van a entregar las casas” y es que al funcionario federal no le gusta que se hagan denuncias, si se llega a enterar, entonces todo puede pasar, comentaron.

Y es que al parecer por orden del mismo delegado de la Sedesol, que los trabajos en cuanto a la construcción de las casas no avanza, ya que cuando han venido hasta Chilpancingo a preguntar cómo va el trámite para el inicio de la construcción, les han informado que Soto Díaz, no ha dado la orden para que se sigan trabajando, al contrario, ha comentado que no hay dinero, que a la mejor tendrán que seguir esperando.

Sin embargo, aún tiene confianza y esperan en este año sedesol federal se acuerde de ellos, y comience a cumplir su compromiso, de lo contrario, advirtieron, podrían iniciar algunas acciones para hacerse oír y ver por parte del gobierno federal.

Recordaron que en su mayoría, las casas en San Marcos Majada de Toro, eran de adobe, esto aunado a que los cerros se desgajaron y cayeron prácticamente sobre la comunidad, es que se provocó todo el daño a las viviendas y a pesar de ello, el gobierno federal, los tiene olvidados.

Precisaron que no todos los afectados se refugiaron en Xicaitlahuac, algunos más se trasladaron a otros lugares, como Loma de los Pinos, donde igual que ellos, están en espera de que Sedesol cumpla no sólo con la entrega de sus casi sino de otros servicios como la asignación de profesores.

Señalaron que raíz de este fenómeno que los afectó, tampoco se ha regularizado el servicio educativo, los profesores se niegan a ir hasta la comunidad bajo el argumento de que está muy lejos, por lo que muchos niños y jóvenes, no están estudiando en este momento, por lo que pide el inmediato apoyo tanto del gobierno federal en cuanto a la entrega de viviendas como del gobierno federal, para que les comisiones a los docentes que les hacen falta.