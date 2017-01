Nada los detiene

El sublíder Internacional derrotó 2-0 a Tamarindos, en Reservas de 1a. Fuerza

Iguala, Gro., Enero 18.- El conjunto de Real Independencia después de 9 fechas no encuentra rival que le quite el invicto y el líderato del torneo de Reservas de Primera Fuerza de la Liga Amateur de Iguala y el pasado fin de semana empató a 2 goles con el Unión Iguala.

El encuentro entre Real Independencia y Unión Iguala se jugó en el campo dos de la Unidad Deportiva de Iguala, en donde ambos equipos se presentaron con sus mejores hombres en busca de la victoria, pero al final firmaron el empate a 2 anotaciones.

Por su parte, Reforma logró tres unidades en esta jornada al doblegar 3-1 al conjunto de San Nicolás; mientras que Municipal sacó la garra y el futbol para golear 4-1 al once de Preventivos y Tamarindos sufrió una dolorosa derrota de 2-0 frente al Internacional.

En otro partido, Nueva Alianza rescató el empate a 2 goles con San José, en donde la igualada se dio por un penal que cometió el arquero que se llevó con una barrida a Jorge Díaz, para que Dagoberto Guadarrama marcara el empate; Cesvi Universidadtambién empató a 2 goles con Furia Iguala.

En otros resultados, Campo Agrícola no puede levantar en este torneo al caer 3-0 con San Gerardo; 20 de Noviembre empató 1-1 con Uda Dukla y San Juan también dividió puntos con Cañeros al empatar a 2 goles.