Frank en su tinta

MIENTRAS Morena afirma que en Guerrero no se aliará con PRD, PT y MC ni contra el gasolinazo, el PRI presentó este lunes su fórmula de unidad para la dirigencia estatal. Las posturas: La dirigencia del Partido Movimiento Ciudadano precisó que la alianza mediática que mantiene con el PRD se circunscribe estrictamente a la lucha en contra del gasolinazo. En tanto, el Partido del Trabajo espera que las dirigencias estatales de MC y del PRD sean congruentes para continuar unidos como partidos de izquierda con proyecciones hacia la coalición electoral para el 2018. Sin embargo, el reacio es Morena, que señala que no tiene ni tendrá ningún tipo de alianza electoral con el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, y que incluso ni el gasolinazo podrá unirlos, con el argumento de que “Morena es harina de otro costal”. Las Izquierdas fieles a sus costumbres y posturas de perdonavidas………. TAMBIÉN fiel a su costumbre y a su más viejo estilo (con música de banda y “cargadas”) el PRI registró este lunes como única fórmula de candidatos a presidente y a secretaria general del comité estatal del PRI, a Heriberto Huicochea Vázquez y Gabriela Bernal Reséndiz. Desde diciembre pasado se confirmó que dos meses antes los principales líderes de los grupos priistas en Guerrero (Héctor Astudillo Flores, Manuel Añorve Baños y René Juárez Cisneros) se habían puesto de acuerdo para que el director del Seguro Popular (hasta el viernes pasado) fuera el nuevo presidente del tricolor para hacer frente a las elecciones del año 2018. La que sorprendió a propios y extraños fue la propuesta de Gabriela Bernal, hasta el viernes pasado secretaria de la Mujer del gobierno estatal y quien el año pasado recibió críticas porque una media hermana de ella fue detenida con el líder de un grupo delincuencial en Acapulco. Gabriela es propuesta de Manuel Añorve, mientras que Heriberto Huicochea tiene el respaldo de Héctor Astudillo y de René Juárez…….. HUICOCHEA Vázquez acudió a la sede del PRI-Guerrero acompañado de la fracción parlamentaria de su partido en el Congreso del Estado y fue recibido por los integrantes de la Comisión Estatal de Procesos Internos y el delegado en funciones de presidente, José Parcero López. En el acto de registro, dijo que junto con Gabriela Bernal “tenemos una propuesta importante para los priistas, vamos a comenzar las tareas desde la reestructuración municipal, de los comités municipales, seccionales; tendremos una campaña permanente de afiliación política; y vamos a visitar las siete regiones, vamos a darle celeridad a la modernización del PRI, son ocho ejes de trabajo y cumplimos con los requisitos de la convocatoria, a la presidenta del CEPI, Verónica Muñoz, le informamos que cumplimos con los requisitos para ser dirigentes del partido en Guerrero”………. LOS EX REGIDORES Enrique Marroquín Pineda y Juana Álvarez Martínez se integrarán al equipo de colaboradores del alcalde de Iguala, Herón Delgado Castañeda. A Marroquín lo perfilan para Registro Civil, aunque el titular Manolo Zambrano Hernández comentó este lunes que no le habían notificado nada, pero que tiene todo listo para entregar, pues está consciente de que los cargos públicos son pasajeros…….. EL REGIDOR de Desarrollo Rural (de Iguala), Roberto León Beltrán, adelantó que este año también será gratuito el fertilizante para los campesinos, gracias al apoyo del gobernador Héctor Astudillo y del alcalde Herón Delgado Castañeda…… POR CIERTO, el alcalde igualteco anunció que este miércoles el Cabildo, en sesión, fijará una postura oficial sobre el gasolinazo……. SIMPLE dato: Una fórmula matemática concluyó que este lunes (16 de enero) fue el día más triste del año, porque luego de un buen descanso se regresa a la pesadilla y a la rutina de la escuela y el trabajo. Además, han desaparecido la Navidad y sus rastros de fiesta, las deudas adquiridas en diciembre comienzan a hacer merma en la cartera y se ha roto para estas fechas algunos de los propósitos de año nuevo. Y el clima tampoco ayuda mucho…… PUNTO.