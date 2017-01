Averígüelo Vargas

Necesario tomar medidas para enfrentar los problemas surgidos en este año: HAF.—Registro de Heriberto Hiicochea y Gabriela Bernal para la dirigencia del PRI estatal.

Ayer hizo el gobernador Héctor Astudillo el primer izamiento de la bandera nacional del año en la amplia explanada del palacio de gobierno, donde planteó que es necesario buscar y proponer medidas y acciones que disminuyan el impacto negativo de las medidas que se tomaron a principios del año, para proteger la economía y el bienestar de la población.

El aumento en el precio de los combustibles está condiderado como el de mayor impacto en la economía popular, por lo que el mandatario estatal HAF hizo ver que se deben tomar las medidas que ayuden a proteger la economía popular y para evitar que se caiga en abusos por parte de comerciantes y prestadores de algunos servicios.

El llamado “gasolinazo” tiende a encarecer el transporte público de pasajeros y de muchos de los productos de la canasta básica, porque los transportistas de alimentos cargarán en el precio final de venta, el aumento en el costo de la gasolina y el diesel.

Astudillo planteó al término de la ceremonia de izamiento del lábaro patrio, que es necesario hacer un frente responsable para atender el alza de los combustibles, por lo que señaló que en unos días más se plantearán una serie de acciones conjuntas con los grupos organizados y los otros poderes del gobierno.

Efectivamente, deben buscarse las acciones y gestiones para evitar el mayor daño posible a la población, porque ahora enfrenta la peor cuesta de enero de muchos años, por las medidas encarecedoras que fueron aplicadas al iniciarse el año, porque es necesario mejorar las medidas de protección a la economía popular para evitar que avance el empobrecimiento de la población de Guerrero, que es una de las más afectadas a nivel nacional, por lo que son muy necesarias y muy importantes esas medidas que anuncia el gobernador Astudillo, para actuar en beneficio de los sectores más desprotegidos del estado.

REGISTRO DE HERIBERTO HIICOCHEA Y GABRIELA BERNAL PARA LA DIRIGENCIA DEL PRI ESTATAL.—Ayer se cumplió el trámite del registro de la planilla única para ocupar la presidencia y secretaría general del Comité Directivo estatal del PRI en Guerrero, por lo que el próximo 28 de este mes serán ratificados en esos puestos, para ocuparlos durante 5 años (¿es un nuevo plazo para puestos directivos?), de modo que estarán en el cargo lo que resta de la administración de Héctor Astudillo Flores.

Realmente no hay nada de que asombrarse porque esa es la política en todas partes, pues el mandatario estatal debe poner en los puestos políticos directivos a gente de toda su confianza, quienes habrán de cumplir con las indicaciones que se les hagan, porque el gobernador del estado, HAF, es el responsable político del PRI estatal, de modo que debe ubicar en esos puestos a gente de su equipo de trabajo, a los que les tenga la confianza suficiente para saber que habrán de cumplir con sus directrices que les marque y les señale.

El único comentario que salió al margen de estas decisiones partidistas fue en el sentido de que “finalmente, dejaron fuera a Mario Moreno Arcos, quien mantiene ahora un bajo perfil, para no atravesarse en tales determinaciones, aunque muchos suponen que era el mejor dirigente posible, el priista con más experiencia, con mayor capacidad electoral y quien nunca perdió una eleción en su recorrido político en el estado.

Ya hemos comentado que quienes presionaron al gobernador Astudillo para que lo dejara fuera del priismo estatal fueron Manuel Añorve Baños y René Juárez Cisneros, mientras que Rubén Figueroa Alcocer también fue marginado, ahora por primera vez, después de que fue el principal poder dentro del priismo, a quien se consultaban todas las decisiones de ese tipo, pero por lo visto su etapa ya quedó fuera del primer círculo de decisiones.

Heriberto Huicochea es un político de perfil medio-bajo, pues no se le puede considerar como líder político del priismo estatal, y más bajo es aún el perfil de Gabriela Bernal Reséndiz, de quienes muchos han comentado que el único elemento destacado en su carrera fue la bronca de su hermana que fue detenida por sus relaciones con un capo del narcotráfuco, aunque luego se supo que lo único que hacía era prestarle servicios personales de masaje y otros actividades semejantes.

Habrá que ver a quienes más le arriman a Huicochea para que lo ayuden en el trabajo político que viene, porque el 2018 va a ser fundamental para el priismo nacional y no poco para el estatal, ya que se habrá de elegir al nuevo presidente de la República y cada estado debe hacer la mejor labor posible para ganar la mayor cantidad posible de votos en favor del candidato priista, situación que se ve muy complicada en Guerrero, donde si no hay una propuesta fuerte que atraiga a la gente, la votación se puede ir hacia la izquierda, con un buen candidato del PRD, aunque por ahora ese partido anda en muy malas condiciones, de modo que los sufragios se los puede llevar el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que aún puede ser visto como una amenaza para el avance del país y peor porque le tocaría coincidir con el nefasto Donald Trump, que es una amenza no sólo para México, sino para el mundo entero.

Huicochea y Bernal, uno de cada género, para cumplir con lo que establecen los estatutos, es lo mejor de lo que pudo disponer el mandatario estatal para cubrir este largo e importante periodo político, que, como señalamos, cubre la elección federal del 2018, para presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales y las 81 presidencias municipales del estado.

Además, como su etapa vence hasta el 2021, año de cambio de la gubernatura podría ser relevado entonces, aunque la temporada política ya estará muy avanzada, de modo que se le podría dar una extensión o cambiarlo un año antes, aunque dependerá de quien sea el candidato priista a la gubernatra del estado.

TODOS SE PREGUNTAN TAMBIÉN qué harán Mario Moreno Arcos y su hermano Ricardo Moreno, porque ambos tienen bastante presencia en el ambiente político estatal y especialmente en Chilpancingo.