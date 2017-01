Sí afecta aumento de gasolina a la economía de igualtecos: Castañeda

El presidente municipal Herón Delgado Castañeda, señaló que el aumento al precio de la gasolina no afecta hasta el momento las ministraciones que el gobierno federal envía al municipio para la ejecución de obras y programas sociales, pero aclaró que sí afectará la economía de los igualtecos e hizo suya la inconformidad que existe.

Al recibir a los integrantes de la Asociación Civil, Tierra y Libertad y del Partido Encuentro Social, así como del Movimiento Nacional “Por la esperanza”, encabezados por su presidente, Bernardo Cayetano Hernández, quienes realizaron una protesta pacífica contra el incremento de la gasolina, el alcalde Herón Delgado recibió un documento en el que le solicitan como representante del pueblo, un pronunciamiento en contra del alza de la gasolina.

Además de hacer un pronunciamiento a título personal, el primer edil Herón Delgado anunció que se tomarán medidas de austeridad para que el efecto del incremento de la gasolina afecte lo menos posible en la operación diaria de las oficinas.

Consideró que antes de un incremento tan sustancial a la gasolina, debió consensarse con todos los grupos, empresarios, comerciantes, campesinos y con la sociedad. Dijo que el incremento debió de darse de manera paulatina y no de golpe porque afecta mucho a todos los ciudadanos y aclaró que su mensaje fue mal interpretado.

“Yo dije que esta medida no afectaba las ministraciones que el gobierno federal envía al municipio para la ejecución de obras y programas sociales como son becas, apoyo a adultos mayores, estancias infantiles, todos los programas de Desarrollo Social no se ven afectados en su ejecución porque no hay una reducción del presupuesto”.

Manifestó la disposición de su presidente municipal y de su cabildo para que en una sesión puedan hacer un pronunciamiento al respecto, porque “soy igualteco, mi origen es de barrio y yo estoy seguro que las manifestaciones como las que ustedes hacen tendrán que tener una respuesta por parte del gobierno federal”.

Antes del encuentro con el primer edil, integrantes de la Asociación Civil “Tierra y Libertad” se manifestaron en contra del aumento del combustible.

Al menos 200 personas marcharon por las calles céntricas de la ciudad con pancartas en mano rechazaron los aumentos que se han dado en los productos de la canasta básica a consecuencia del alza al precio de la gasolina.

El contingente se postró a las afueras del ayuntamiento municipal donde exigieron ser atendidos por el presidente municipal, Herón Delgado Castañeda, para que junto al Cabildo fijaran alguna postura que ayude a que paren estos incrementos que se han dado en productos de la canasta básica y en algunos artículos más, ya que mencionaron que algunas autoridades han señalado que estos aumentos no afectan en la economía de la población.