Podrían realizar estudio para evaluar ajuste a tarifas del transporte público

Iguala, Guerrero, Enero 17.- El delegado regional de Transportes, Jesús Munive Juárez abrió la posibilidad de que la Comisión Técnica del Transporte y Vialidad pueda realizar un estudio socioeconómico para ajustar la tarifa por el alza de los combustibles, sin que cause lesiones a la economía de los usuarios.

Luego de que los transportistas elaboraran un escrito y lo respaldaran con firmas para remitirlo a la Comisión Técnica del Transporte y Vialidad para que reconsidere un ajuste en la tarifa del transporte.

En entrevista, Munive Juárez dijo que hasta ahora la tarifa sigue siendo de 30 pesos para taxis y de 7 pesos para combis, y cualquier transportista que altere la tarifa será sancionado con multas que van entre los 300 y los 500 pesos.

“El interés del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores es en el sentido de que los transportistas mantengan la calma y de que a la ciudadanía no se le afecte. Estuve con el director de Transportes y me ordenó que se consensara para que se haga un estudio socioeconómico, para ver la posibilidad de dos tipos de apoyo, el subsidio y ayuda”.

“No habrá aumento, todo está en proceso, no hay una tarifa fija, son puros proyectos donde se está proponiendo, están en proceso, no hay una cantidad fija, son puros proyectos, están proponiendo, unos 50 centavos en combis, más no en taxis, que ni siquiera tienen propuesta”.

Dijo que hasta ahora no hay ningún incremento, y que cualquiera que altere la tarifa será sancionado, porque no pueden cobrar tarifas no autorizadas por la Comisión Técnica del Transporte y Vialidad.