Final muy disputada

San Antonio Guerrero se corona en penales, al vencer al A. Trébol

Iguala, Gro., Enero 17.- La pandilla de San Antonio Guerrero se quedó con el título del torneo de Edad Libre de la Liga San Juan al vencer en penales al cuadro de Atlético Trébol, después de un encuentro de mucho respeto de ambos equipos.

La final de Fut-7 se jugó el domingo pasado en Ahuehuepan, en done antes las escuadras finalistas dejaron en el camino al San Juan y Pingüinos que no pudieron remontar el marcador que consiguieron en los encuentros de ida.

San Antonio Guerrero y Atlético Trébol saltaron al escenario verde para protagonizar una final en donde se esperaban grandes emociones por ambos equipos que siempre le han apostado a la ofensiva, pero en esta ocasión se respetaron mucho, cuidando que no les anotaran gol, además no se les vio el hambre de ir por el tanto que les diera la victoria.

Después del tiempo reglamentario con la labor del silbante amateur, “Ovni” Pimentel que siempre le echó mucho ojo a cada jugada, se tuvieron que ir a los penales.

Ya desde el manchón blanco San Antonio Guerrero no erró ningún disparo para quedarse con el título.

Después de la ceremonia de premiación se abrieron las inscripciones para el siguiente torneo, mismas que tienen un costo de 500 pesos y la bolsa de premiación será de 10 mil pesos a repartirse.