Trujano y Estrellas ganaron en semifinales de ida de Primera Fuerza

Iguala, Gro., Enero 17.- Las escuadras de Estrellas y Deportivo Trujano tomaron la ventaja en las semifinales de ida de Primera Fuerza de la Liga Municipal y Regional de Tepecoacuilco, en donde las oncenas de Agua Fría y Tierra Colorada van en busca de la hazaña.

El sábado por la tarde en el campo principal de la Unidad Deportiva de Tepecoacuilco, el once de Trujano tenía una tarde tranquila cuando ganaba 4-0, pero se confiaron, haciendo despertar a los “guindas” que lograron regresar a la eliminatoria y dejaron los cartones 4-3.

Trujano no se tardó mucho en tomar la ventaja con dos anotaciones de William Ortiz, después apareció Eder Quezada y “Chucha” Díaz logró el cuarto de la tarde; pero el que regresó al juego a Tierra Colorada fue “Chorro” Ávila y dos tantos más de Abraham Ramírez para escuchar el silbatazo final.

En el otro encuentro, Estrellas no se guardó nada para ponerse adelante en el marcador con dos tantos tempraneros de Roque Estrada, pero Agua Fría logró acortar la distancia con gol de Jesús Gómez, sin embargo, Dan Gómez metió el 3-1 y más tarde Alejandro Zambrano les firmó el 4-1 que ya no se movió.

Este fin de semana se jugarán los encuentros de vuelta para conocer a los finalistas que van en busca de la corona de Primera Fuerza, Agua Fría está abajo en el marcador por tres goles, mientras que Tierra Colorada tiene la desventaja de un tanto, por lo cual se esperan partidos llenos de emoción.