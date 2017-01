Trabajan en la amapola niños de 10 a 12 años

Chilpancingo, Guerrero, Enero 16.- Niños indígenas de entre 10 y 12 años de edad en La Montaña de Guerrero, se ven obligados a trabajar en la siembra de amapola, debido a que esta actividad ilícita ha provocado numerosas detenciones entre la población adulta de la región, por lo que los infantes tienen que contribuir con el sustento familiar.

Son menores de entre 10 y 12 años de edad, quienes coinciden en que deben trabajar “regando, rayando y cuidando la planta de amapola para salir adelante y poder comer”.

Es la enseñanza inculcada por sus padres y ellos no la ven mal, porque “si no hay empleo, no hay qué comer, no tienen para medicinas, tienen que buscar de qué vivir”.

En municipios como Cochoapa El Grande, Acatepec y Tlacoapa, entre otros, la falta de escuelas de calidad, que trunca la educación en la primaria o nivel secundaria, así como la falta de alternativas laborales, son algunos factores que orillan a los menores a ayudar en la siembra de amapola.

Durante un recorrido por algunos plantíos de amapola en La Montaña, son constantes las miradas de recelo de algunos agricultores que prohíben la visita de personas extrañas a los campos de cultivos, muchos de ellos escondidos entre zonas de difícil acceso.

En varios sembradíos se encuentran niños que entre juegos y risas laboran en el cultivo de amapola. Pese a ello, los menores anhelan estudiar y convertirse en doctores, enfermeras o abogados para “ser alguien en la vida y ayudar a la familia”.

En marzo de 2016, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores afirmó que legalizar la amapola es una alternativa para disminuir la violencia en Guerrero, declaración que repitió en septiembre de ese año. Tras dicha afirmación, la fracción del partido Movimiento Ciudadano en el Congreso local, le tomó la palabra y propuso una iniciativa de ley para el cultivo de amapola, pero esta terminó en exhorto ante el rechazo del PRI.

El último informe del monitoreo del cultivo de amapola en México 2014-2015, que realiza el Gobierno de la República en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), señala que en el país la superficie sembrada con amapola es de 24 mil 800 hectáreas, principalmente en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, siendo este último de los que se encuentran entre los primeros lugares.

El mayor número de actos delictivos en la entidad son cometidos por personas jóvenes que van desde los 16 a los 21 años de edad principalmente, señaló el Vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, quien señaló que es una situación muy grave porque habla de la desatención de los padres de familia hacia sus hijos.

Señaló que derivado de esta desatención, los menores pueden optar por sumarse a las filas de la delincuencia, aunque reconoció que también otro factor que pudiese ser es la falta de oportunidades que tienen los adolescentes de educación y desarrollo, “por ello se ven en la necesidad de ingresar a las filas de la delincuencia como una forma de sustento”, subrayó.

Por ello, dijo, el gobierno del estado está implementado muchos programas dirigidos a los jóvenes que de cierta manera ayuden en su economía y se pueda evitar así, esta unión entre ellos y la delincuencia, pero aquí se requiere la ayuda de los padres de familia que deben de poner más atención en sus hijos encaminándolos por el lado correcto.

Álvarez Heredia, añadió que si se realiza un trabajo coordinado entre los jefes de familia y el gobierno seguramente el número de jóvenes que se dedican a cometer actos ilícitos irá disminuyendo y por consecuencia los índices de violencia bajarán un poco en la entidad.

El vocero de seguridad aseguró que durante el mes de diciembre pasado, los hechos delictivos registraron una ligera disminución en Guerrero, sobre todo en los municipios de Acapulco e Iguala, sin embargo nuevamente está repuntando esta situación.

Ante esta situación, manifestó que en próximos días sesionará el Grupo de Coordinación Guerrero para tomar determinaciones para el reforzamiento de la seguridad en estos puntos.

Asimismo se tocará el tema del retiro de las Fuerzas Federales y ver la posibilidad de que regresen a la entidad y ayuden en brindar seguridad a la población, principalmente en el municipio de Iguala.

Precisó que actualmente las distintas corporaciones policiacas en el estado, además del Ejército Mexicano y la Marina mantienen un esfuerzo constante para desarticular a las bandas delictivas que operan en la entidad y detener a los responsables de la comisión de delitos.

Dijo que gracias a este esfuerzo conjunto, se ha podido detener a varios personas por los distintos hechos de violencia que se han registrado en la entidad en últimos días, “por tal motivo hemos podido verificar que actualmente las personas que cometen este tipo de actos delictivos son personas muy jóvenes”.