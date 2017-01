Buscan hackear el genoma para tratar enfermedades

Nueva York, E.U., Enero 16.- En un nuevo debate del VI Congreso del Futuro, expertos de la ciencia aseguraron que el “hackeo” del genoma humano permitiría en un futuro curar algunas enfermedades como la anemia.

David Liu, doctor en química y profesor de bioquímica en la Universidad de Harvard, explicó que con los nuevos avances de la modificación genética, se podrán corregir enfermedades que se producen por mutaciones puntuales de ADN.

Para lograrlo, las enzimas deben cortar el ADN y separar las secuencias genéticas que la componen. De esta manera, se podría “borrar las bases de ADN que alteran el gen”. En concreto, este proceso consiste en reemplazar el segmento de gen mutado con otro gen sano, evitando algunas enfermedades.

Para el doctor en neurociencias de la Universidad de Stanford, Matthew Porteus, la mejor plataforma para editar el gen humano es la CRISPR Cas9, herramienta que permitiría corregir células. Según explicó, este método trata de diseñar una molécula e insertarla por medio de un virus que más tarde entraría en las células.

Esta innovación ya ha sido aplicada en algunas personas, arrojando resultados alentadores en relación a la frecuencia de corrección. “Logramos el 40% de corrección en un paciente y en otro el 45%. En otros obtuvimos más del 70%”.

Pero no sólo se puede alterar el gen de los seres humanos. La investigadora del Institute of Genetics and Developmental Biology, Caixia Gao, hace varios años se encuentra realizando este proceso pero en las plantas, con el sentido de mejorar sus cualidades. “La edición de la genética permite a los científicos hacer cambios muy precisos en las células y también puede permitir mejorar cultivos para que sean resistentes a enfermedades, dar calidad y mejorar las cosechas”, detalló.

Si bien la modificación genética es una tecnología que se viene desarrollando desde hace años, los científicos señalaron que el próximo desafío es aplicarla en el tratamiento de personas con enfermedades específicas.