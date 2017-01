APUESTA A LOS BUENOS OFICIOS

El pasado 31 de agosto, Donald Trump, entonces candidato, a invitación de Peña Nieto estuvo en la capital del país y lo recibió en Los Pinos con protocolo de Jefe de Estado. Luis Videgaray Caso, en ese tiempo Secretario de Hacienda y considerado el más influyente dentro del gabinete, fue señalado artífice de dicho encuentro que tuvo tres efectos inmediatos: a) reacción social negativa casi generalizada y desplome de la popularidad del Presidente; b) echó a perder el interés sobre el informe presidencial; y c) propició que saliera de la administración dejando acéfala la SHCP.

Días después, el ocho de septiembre, enterado de la consecuencia de su rápida visita vía twitter Trump lamentó que los mexicanos perdieran un brillante Secretario de Hacienda: “con Luis, México y Estados Unidos hubieran hecho tratos maravillosos, donde ambos países se hubieran beneficiado”. Gran elogio y reconocimiento no fueron en vano. De inmediato varios especularon el posible retorno sobre todo a partir de que el candidato Republicano ganó los comicios y se convirtió en presidente electo. Acertaron. Regresó antes de tres meses de descanso. Con barba como look para hacer la diferencia en imagen, el ex de Hacienda asumió la cancillería en lugar de Claudia Ruiz Massieu.

A Videgaray, críticos y especialistas, lo consideran corresponsable de las condiciones económicas actuales, de las reformas estructurales energética, hacendaria y financiera, del crecimiento desorbitado de la deuda, los recortes presupuestales y autor del presupuesto 2017 que José Antonio Meade presentó y defendió ante los diputados. ¿Importa eso al titular del Ejecutivo? Por supuesto que no. También es irrelevante que sin rubor haya confesado, al tomar posesión del cargo el miércoles 4 del presente: “no soy diplomático y vengo a aprender”. Como si en la plantilla del personal diplomático acreditado no existiera nadie con méritos y capacidad suficiente. Peor aún, como si la Secretaría de Relaciones Exteriores fuese una Licenciatura de tantas de alguna universidad a la cual el designado ingresa sin presentar el riguroso examen de admisión; solamente recomendado por su protector, el Presidente de la República.

Ojalá el caso motivara reflexión y sirviera de referencia en el mundo de las relaciones del trabajo. Cambiaría la vida a cientos de miles de personas rechazadas al solicitar empleo por no cumplir el requisito de la experiencia. Que igual fueran aceptadas con decir “no sé pero puedo aprender”; de todas maneras no aspiran y nunca tendrían un salario y prestaciones iguales a las de un secretario de estado. Ante el nivel de pobreza la inmensa mayoría de desempleados mexicanos se conforma con tener un ingreso que, al menos, alcance para obtener los artículos de la canasta básica y resolver otras necesidades indispensables al trabador y su familia.

El punto es que ante un escenario de advertencias, machacadas por Donald Trump desde que buscaba que el Partido Republicano lo postulara y reiteradas a escasos días de despachar en la Casa Blanca, Peña Nieto consideró pertinente reincorporar a su amigo de confianza y hacerlo responsable del Servicio Exterior. Apuesta a sus buenos oficios. En contraparte, los ciudadanos conscientes y preocupados por las dificultades que se avecinan, quisieran ver posturas firmes y esfuerzos claros. No simples declaraciones de prensa.

El Presidente debiera presentar estrategias, con ánimo realmente de consensuarlas, tomando en cuenta a lo más disímbolo y diverso de la ciudadanía. No basta condenar el miedo para alejar las inversiones, decir que el TLC se renegociará “según el interés nacional” y exija trato humano en la repatriación de migrantes. Lamentablemente a pesar de las circunstancias, Peña Nieto es todo lo que da. Delega y confía en las relaciones que logró tejer anticipadamente Luis Videgaray para hacer “una buena negociación”. Ni siquiera usar el recurso de “rehusarse al diálogo con quien amenaza”, como sugiere Enrique Krauze. Por supuesto menos pasa por su mente adelantar una solución política; un gobierno de coalición prevista ya en la Constitución para el 1 de diciembre de 2018, como ilustra Diego Valadés.

Puesto el país en esta condición, habrá que esperar qué sucede a partir del próximo sábado 21. Veremos si hay buenas señales en la relación entre nuestro Secretario de Relaciones Exteriores y Jared Kushner, yerno de Trump, que fungirá de asesor principal del presidente de Estados Unidos. Por lo menos la comunidad de negocios estadounidense en México, está optimista. Recuerda que los dos idearon y organizaron la visita en agosto, convertida en acto de campaña. En Videgaray ven a un Secretario “muy alineado” con sus interese y creen que es un interlocutor válido. En tanto, la inmensa mayoría de mexicanos, ahora que “la realidad se impuso”, “nos alcanzó”, porque los gobiernos despilfarraron el petróleo, tienen (tenemos) que pensar en apostar a algo diferente.