Asegura Saldaña sentirse satisfecho de los logros que alcanzó la UAGro

Chilpancingo, Gro., Enero 16.- Satisfecho por haber logrado posicionar a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) del lugar número 64 al 20 de las mejores universidades del país, Javier Saldaña Almazán se dice orgulloso de los logros alcanzados durante su periodo como Rector.

Luego de haber solicitado licencia para separarse a su cargo, manifestó que el mandatario estatal Héctor Astudillo Flores le deseó suerte en su pretensión de reelegirse como candidato único a la sucesión de la rectoría de la UAGro, por lo que dijo que espera los tiempos para su registro.

En entrevista con trabajadores de los medios de comunicación, Saldaña Almazán mencionó que a partir del 14 de enero asume su papel de profesor investigador de la Universidad y de ahí respaldará con todo las acciones que determine emprender el catedrático José Alfredo Romero Oléa como rector interino, ya que dijo sigue estando pendiente los temas de seguridad.

Expresó “gracias a la voluntad de los universitarios he aceptado reelegirme, así que serán un poco más de 82 días que esté lejos del cargo, el registro está contemplado del 2 al 5 de marzo, de ahí habrá únicamente 20 días de campaña las cual será austera por las condiciones económicas que vivimos; lo que tengo que hacer es invitar a los chavos a que voten y a que los trabajadores universitarios se convenzan de los logros que hemos alcanzado juntos, espero recibir una votación copiosa y que sea más del 50 por ciento, aunque la ley no estipula un porcentaje de votación”.

El ex rector de la Universidad aseguró que no duda del trabajo que emprenderá el rector interino José Alfredo Romero Oléa, ni el secretario general, Nazarín Vargas Armenta, ya que son destacados universitarios comprometidos por lograr reafirmar la ruta académica que está trazada.

Mencionó que estará a la espera de la publicación de la convocatoria para la elección de rector para el periodo 2017-2021, la cual va hacer emitida por el Consejo Universitario, aunque se prevé que la elección se desarrolle del 25 al 30 de marzo.

Javier Saldaña Almazán por último, comentó que en este tiempo de transición, diseñara una campaña propositiva y comprometida a lograr una transformación social en beneficio de todos los guerrerenses.