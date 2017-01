Piden a Evodio "congruencia" por gasolinazo y gasto de viaje a España

Tras haber ignorado los llamados del PRD a protestar por el gasolinazo, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en Guerrero, Sebastián de la Rosa Peláez insistió al alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre que no se quede solamente con la preocupación, el mensaje y el dicho, sino que debe actuar con congruencia política.

También exigió al edil porteño que deje de hacer gastos innecesarios, esto por el grupo de funcionarios de la Secretaría de Turismo municipal que acudieron a la Feria Internacional de Turismo en España.

El diputado perredista pidió que el acalde sea congruente entre el dicho y el hecho, por lo que también cuestionó que los ediles del PRD que viajarán a Madrid, España, y que no pertenecen a la Comisión de Turismo, presidida por el regidor priista, Rodolfo Escobar Ávila, quien incluso no acudirá.

“Eso (lo tiene que revisar) el presidente municipal, debiera de actuar no de reaccionar. El problema del presidente es que siempre habla cuando las cosas ya pasaron, yo no me puedo meter en la decisión de un ayuntamiento. ¿Qué es lo que sé de ese asunto? Que hay regidores que ni siquiera son de la comisión (de turismo) y que fueron a esa gira”, reprochó.

El diputado aceptó que si bien el puerto debe promoverse como una oferta turística pero insistió en que “viaje gente que no tiene nada que ver con el tema porque esos son gastos y en estos momentos en una circunstancia de crisis no se pueden hacer esos gastos innecesarios y quienes debieron de haber viajado son los de la comisión”.

La delegación que viaja a España la integran: el síndico Procurador perredista y presidente de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública Ilich Lozano Herrera y los regidores: Amílcar García Estrada, presidente de la comisión de Servicios Públicos Municipales y Alejandra Solorio Almazán presidenta de la comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Así como la regidora y presidenta de la comisión de Comercio y Abasto Popular Emma Reyes Hernández; la edil Linda Karina Ríos Radilla; Marbelia Salas Flores; Ulises Manrique Dorantes presidente de la comisión de transporte; María Antonieta Guzmán Visairo, Francisca Alma Juárez Altamirano y Julián Enrique Granados Morga, presidente de la comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Por la tarde, los militantes de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesina (CODUC), encabezados por el diputado se reunieron en el salón El Faro para pactar con fecha del 31 de enero, una marcha a nivel nacional en contra del gasolinazo.

Ahí, la CODUC presentó un “plan de acciones” contra el alza del combustible.

Los militantes se declararon en contra de la “política entreguista” del PRI y llamaron a las organizaciones civiles a movilizarse para defender la soberanía nacional.

Ofrecieron al pueblo, respaldo jurídico para proveer de amparos masivos en contra del gasolinazo con el fin de “obligar” al gobierno de Enrique Peña Nieto de reversa a ese aumento.

También se pronunciaron a favor del Tratado de Libre Comercio con el fin de garantizar la producción de alimentos cultivados en el campo.