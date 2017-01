No suelta el liderato

Unión Iguala derrota 4-2 al Real Independencia, en la fecha 9 de Primera Fuerza; Cesvi Universidad le gana 2-1 al Furia Iguala

Iguala, Gro., Enero 16.- Unión Iguala está que no cree en nadie y sin hacer mucho ruido se mantiene en la cima de la tabla de posiciones del máximo circuito del balompié tamarinderos y ayer en el juego estelar le ganó 4-2 al Real Independencia en el mejor encuentro de la novena fecha de la Liga Amateur de Iguala.

El conjunto de los guerrero del Independencia jugó alegre, con un “Star” Moreno que por más que quiso hacer jugadas por el centro del campo, la defensiva “unionista” lo echó hacia la banda, mientras que en la delantera de los “caramelos”, Lalo Hurtado siempre inquietó al cuadro rival y al final los del Unión Iguala ganaron 4-2.

Por su parte, Cesvi Universidad como ha sido en los últimos seis torneos con su grupo de chamacos universitarios sudando la playera, ayer no se achicaron y jugaron a esperar al rival en el medio campo, para intentar por las bandas y al final le pegaron 2-1 a un Furia Iguala que se desesperó.

Los “maiceros” del Campo Agrícola hicieron valer su condición de local y por segunda semana consecutiva sumaron tres puntos en su cuenta personal ante un San Gerardo que deja todo en la cancha, no deja de pelear ningún balón, pero el juego de conjunto de los “guindas” hizo que el rival se cansara y perdiera 6-3.

Nueva Alianza que tiene en el medio campo a tres hombres que no sólo recuperan balones, sino que construyen el ataque, como Chuy, Paco y Alvira, se comieron al San José que intentó con jugadas individuales hacer daño en la meta de la “Máquina” Ortega y los “aliancistas” ganaron 5-2.