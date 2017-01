Se tienen más de 2 millones de beneficiarios en el padrón del Seguro Popular: Huicochea

El director del Régimen de Seguridad Social en el estado, Heriberto Huicochea Vázquez, informó que en la actualidad en el Sistema del Seguro Popular, se tiene un padrón de dos millones 217 mil beneficiarios, quienes se atienden en toda la entidad.

Explicó, “quien es beneficiario en este sistema, tiene derecho al Catálogo Universal de Servicios Médicos, al Catálogo de Seguro Médico “Siglo XXI”, que es para niñas y niños de 0 a 5 años y del Catálogo de Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, que tiene que ver mucho con Patologías, que están fuera del Catálogo Universal, y que son más delicadas”.

Agregó el funcionario estatal; “en este momento el primer lugar de Morbi-mortalidad que tenemos en el estado, son las cardiopatías esquémicas, el segundo lugar son los temas de diabetes e insuficiencia renal, problemas de cánceres, que son de las principales enfermedades que obviamente lastiman la salud en el estado de Guerrero”.

En relación a que no existe la capacidad de los hospitales para la atención médica, dijo, “lo que queremos es que haya mejores hospitales, lo que queremos es que no haya enfermos, queremos hacer una política de salud más eficiente que es la prevención y promoción de la salud, porque se trata de que no se llegue a los hospitales, porque llegando a ellos, se llega con diabetes, por ejemplo, y se requiere de hemodiálisis, que sale mucho más caro, que hacer una política de prevención”.

Asimismo sostuvo Huicochea Vázquez, “realmente, ninguna estrategia de costo de enfermos, va a rendir en ninguna parte del mundo, aquí lo que hay que ponerle énfasis es de profundizar en las políticas de prevención y promoción, que mucho tienen que ver no como responsabilidad del estado, sino, como responsabilidad de la sociedad, de la familia, la mejor política pública es en el hogar, si se cambian los hábitos de consumo y hacer ejercicio con toda seguridad no van a padecer esas enfermedades, sobre todo crónico-degenerativas, que es lo que nos lastiman y económicamente”.

Abundó, “el secretario de Salud de la entidad, Carlos de la Peña Pintos, tiene la instrucción del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, de atacar esa parte que es fundamental, ya para los que tienen los padecimientos estamos tratando que haya abasto de medicamentos, sobre todo, en el esquema de prevención, vacunas, que es muy importante, sobre todo, a las y los niños, que tenemos al 100 por ciento y cubriendo en su totalidad”, subrayó.