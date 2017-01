Educando con valores

La felicidad

“No hay biografía sin heridas. Todo el mundo, en mayor o menor medida, atraviesa la vida recibiendo golpes”

Boris Cyrulnik

“La felicidad es un asunto de química del cerebro. La genética influye, pero las circunstancias también. Intentar ser más feliz es como bajar de peso. No hay ningún secreto para bajar de peso: comer menos y hacer más ejercicio. Con la felicidad ocurre lo mismo. Hay unas pocas cosas que se pueden hacer y, si se hacen todos los días religiosamente, el promedio de felicidad irá subiendo”

Dan Gilbert

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define felicidad como: “Estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien”; sin embargo, tal definición ha sido muy cuestionada, porque para muchos (as) especialistas, la posesión de bienes materiales no conlleva la felicidad, y más bien representa una mera y fugaz satisfacción instantánea. El concepto ha evolucionado con el paso del tiempo: Platón decía que era el equilibro perfecto entre las partes del alma; veinte siglos después, Erasmo de Rotterdam aportó: “La felicidad consiste principalmente en conformarse con la suerte; en querer ser lo que uno es”. Ahora bien, autores cristianos como Santo Tomás, decía que sólo se alcanzaba con la contemplación de Dios, mientras un filósofo actual, Juan Pedro Viñuela, afirma que la felicidad sólo se puede alcanzar por la sabiduría, y que ésta se caracterizaría por “la paz, la serenidad y la virtud”… en fin, casi todos (as) coinciden en que la felicidad es un estado de ánimo caracterizado por la satisfacción y el bienestar espiritual.

En la actualidad se ha potencializado la importancia de alcanzar la felicidad, o al menos lo máximo de felicidad posible según las circunstancias que se estén viviendo, es uno de los objetivos de todo ser humano. Por ende, saber cuáles son las claves del dolor emocional y psicológico que tanto daño hace a nuestras vidas en forma de ansiedades, depresiones, estrés, angustias, fobias, etc., es una de las principales obsesiones de las personas, sobre todo para quienes habitan en grandes ciudades. Existen numerosas investigaciones sobre cómo encontrar una felicidad absoluta; al respecto, la Universidad Estatal de San Francisco se tomó la tarea de buscar una respuesta para esta pregunta que muchas veces en la vida nos cuestionamos: el estudio arrojó como resultado que la felicidad se encuentra en el momento preciso en el que evocamos los recuerdos, es decir, a base de experiencias y vivencias podemos nutrir nuestra felicidad, por ejemplo viajar. A su vez, aseguró que la sensación que nos genera el comprar ropa, zapatos o cosas materiales es una felicidad instantánea y efímera, todo lo contrario a la sensación que nos genera evocar vivencias de nuestras vidas que nos traen recuerdos llenos de felicidad. Por su parte, Thomas Gilovich, líder de la investigación, comparó las dos alegrías “Compramos cosas para ser felices, y tenemos éxito, pero sólo por un tiempo. Las cosas nuevas son emocionantes para nosotros al principio, pero luego nos adaptamos a ellas”.

El filósofo Emilio Lledó referenció a grandes maestros de la filosofía como Epicuro o Kant, cuando planteaba establecer la educación como fuente de la felicidad, la cual nos debe ir guiando para no causarnos desesperación a la hora de figurar situaciones o hechos ilusionantes, ni presunción, argumentando esto último como “el pensamiento de que ya se posee algo que solamente se espera”. Por su parte, Javier Gomá definió la felicidad como el paradigma de la perfección, remitiendo al uso de los —maltratados— tópicos como fuente fiable de producción de alegría y buena ventura (la familia, los amigos, la salud...). Uno de los filósofos contemporáneos que se preocupó por el tema de felicidad fue José Ortega y Gasset, a través de textos como el siguiente: “Si nos preguntamos en qué consiste ese estado ideal de espíritu denominado felicidad, hallamos fácilmente una primera respuesta: la felicidad consiste en encontrar algo que nos satisfaga completamente. Mas, en rigor, esta respuesta no hace sino plantearnos en qué consiste ese estado subjetivo de plena satisfacción. Por otra, qué condiciones objetivas habrá de tener algo para conseguir satisfacernos.” Para este autor la felicidad se produce cuando coinciden lo que llama “nuestra vida proyectada”, que es aquello que queremos ser, con “nuestra vida efectiva”, que es lo que somos en realidad. Al respecto, la ONU (Organización de las Naciones Unidas), aporta un estudio que se denomina Informe Mundial de la Felicidad, y lleva realizándose desde el año 2012, siguiendo unas variables muy bien definidas que han llevado a realizar esta lista en la que el país más feliz del mundo en el 2015 es: Suiza, seguido de Islandia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Holanda, Suecia, Nueva Zelanda, Australia, Israel, Costa Rica, Austria, México, Estados Unidos, Brasil, Luxemburgo, Irlanda, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido, dentro de los veinte primeros lugares. Las variables que la ONU ha tenido en cuenta para poder realizar este listado son: a) El producto interior bruto per cápita que es la cantidad de bienes y servicios producidos por un país medido en dólares y que es la riqueza que puede repartir entre sus ciudadanos en forma de pagas, infraestructuras, servicios, etc; b) El apoyo social que pueden recibir las personas de ese país por parte de amigos, familiares e instituciones; c) La esperanza de Vida que se mide según la Organización Mundial de la Salud, la OMS; d) La libertad para poder tomar decisiones que tiene mucho que ver con el ambiente político de ese país; e) La generosidad que es la cantidad de dinero que ese país dona a Organizaciones No Gubernamentales o ONG´s; f) La corrupción o la percepción que los ciudadanos tienen de la misma por parte de sus gobiernos, instituciones, etc., g) El afecto positivo que es la percepción que tiene la gente sobre cuanto se ríe la gente; y, h) El afecto negativo es la percepción de la gente de todo lo contrario, la tristeza, el enfado en las demás gentes de su país.

Está demostrado que priorizar la búsqueda de lo material ha sido causante de mucha infelicidad y sufrimiento, pues diversos estudios científicos lo han demostrado. Nuestro mundo está centrado más en el dinero que en lo que realmente nos hace feliz; sin embargo, debemos entender que si cambiamos nuestra idea sobre la felicidad, no sólo nos beneficiaremos de forma personal, sino contribuiremos a mejorar el contexto en el que vivimos. La búsqueda de la felicidad produce un círculo virtuoso: personas más felices no sólo son más felices, sino que además son más productivas en sus trabajos, aprenden más rápido en las escuelas, cuidan más la naturaleza y viven más años. Por ello, una de nuestras grandes metas debe ser encontrar nuestra felicidad, y así, contribuir a lograr la disminución de la miseria y del sufrimiento humano.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo alexaig1701@live.com.mx.