Debemos ser guardianes de nuestra democracia: Obama

En su último discurso semanal radiofónico a la nación, el presidente saliente de EU insiste en que el éxito como nación depende de la participación ciudadana, y él promete contribuir como uno más

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó hoy a los estadunidenses a proteger y cuidar la democracia en su último discurso semanal radiofónico a la nación, antes de ceder el cargo al mandatario electo, Donald Trump, el 20 de enero.

Tras ocho años de gobierno, Obama aseguró que ha sido un honor desempeñarse como jefe de Estado y se dijo más optimista sobre el futuro de Estados Unidos.

Insistió en el mensaje que centró su discurso de despedida del martes pasado en Chicago, y animó a sus compatriotas a permanecer involucrados y ser “guardianes” de la democracia.

Nuestro éxito como nación depende de nuestra participación. Depende de todos nosotros de ser guardianes de nuestra democracia, y abrazar la tarea de continuamente mejorar nuestra nacióna, pesar de nuestras diferencias”, afirmó.

A pesar de nuestras diferencias, todos compartimos el mismo título: ciudadano. Y es por eso que el presidente Obama espera trabajar a su lado, como ciudadano”, subrayó.

Esta semana, el presidente Obama entregó su último mensaje semanal agradeciendo al pueblo estadunidense por hacer de él un mejor presidente y un hombre mejor.

Hemos visto lo que es posible cuando nos reunimos en el duro, pero vital trabajo del autogobierno -pero no nos podemos aprovechar de nuestra democracia. Nuestro éxito como nación depende de nuestra participación”, declaró.

Obama añadió que ha aprendido cada día de la gente corriente con la que ha conversado y que la gente le ha ayudado a ser un presidente mejor y un hombre mejor.

Ustedes son lo que me ha mantenido honesto, me ha inspirado y me ha mantenido en marcha. Todos los días, aprendí de ti. Me hiciste un mejor presidente, y me hiciste un hombre mejor”, resaltó.

Si algo necesita arreglar, ata tus zapatos y organiza a la gente. Si usted está decepcionado por sus funcionarios electos, entonces agarra un portapapeles, obtenga algunas firmas, y postúlese para la oficina usted mismo”, finalizó.