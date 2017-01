Perredistas ratifican sus acciones contra gasolinazo

Representantes del PRD en Guerrero solicitaron al Congreso de la Unión que convoque a un periodo extraordinario de sesiones para que se aprueben las reformas que permitan dar marcha atrás al gasolinazo.

En Chilpancingo, dirigentes como Amador Campos Aburto, ex diputado federal y ex alcalde de Zihuatanejo; la ex diputada federal, Teresa Mojica Morga, el ex diputado Marco Antonio Organiz Ramírez y Antonio Gaspar Beltrán, ex candidato a la alcaldía en la capital de Guerrero, se pronunciaron a favor de que en el Congreso de la Unión se realice un periodo extraordinario de sesiones, lo que es un reclamo que se escucha en todo el país.

El periodo extraordinario de sesiones, indicaron que debe ir encaminado a dictaminar una serie de iniciativas que van encaminadas a eliminar el IEPS, impuesto que genera el incremento en el precio de los hidrocarburos.

En voz de Antonio Gaspar, los perredistas manifestaron que hay en el sol azteca una actitud de congruencia al colocarse al frente de la población, que ha dejado en claro su rechazo a las medidas adoptadas en el gobierno de la República.

Indicaron que si bien el PRD ha realizado marchas y bloqueos en estaciones de gasolina, también respalda la inquietud de los grupos que optan por la vía legal, ya que pretenden por la vía del amparo ante el Poder Judicial de la Federación que se dé marcha atrás a la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso de la Unión.