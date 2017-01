Se solidariza PRI con el sentimiento popular por aumento de combustibles

Chilpancingo, Gro., Enero 14.- El PRI encabeza a través de sus cuadros políticos y seccionales territoriales un proceso de información y comunicación. Que nos permita transmitir las explicaciones del gobierno respecto de los efectos de los precios de los combustibles. Y también las políticas públicas y sociales que se están implementando para compensar y mitigar el enojo social, informó el presidente del PRI Guerrero, José Parcero López, en reunión con presidentes de comités municipales de tres regiones.

El dirigente estatal priista aseguró que el PRI se solidariza con el sentimiento popular de enojo y malestar por el impacto a la economía familiar provocado por el aumento de los combustibles. “Esta instrucción la estoy dando a mis dirigentes de Comités Municipales en la Reunión que tuve el día de ayer”.

Parcero López subrayó: “No está en la agenda del PRI las marchas ni manifestaciones. Nuestra participación es constructiva y propositiva. El respeto a los Derechos Humanos es nuestra premisa esencial. Recogemos las demandas. Estamos escuchando a nuestros líderes naturales de organizaciones productivas para sugerir al gobierno un plan de bajar los recursos de los programas nacionales y estatales de carácter productivo lo más pronto posible”.

El presidente del PRI estatal explicó que “nos proponemos convertirnos en los mejores gestores de programas sociales. Pedir al gobierno establecer un plan de austeridad gubernamental y consumir menos combustible. Girar la instrucción a las secretarías de Estado para precisar medidas de política pública compensatorias a las diversas organizaciones de productores”.

José Parcero reafirmó: “Habremos de acompañar al gobernador Astudillo Flores y sugerirle un pacto de solidaridad para destinar recursos a programas sociales y generación de empleos. Lograr más apoyos para el campo y apoyar la economía familiar con los comedores populares. Pedimos el control de precios en Canasta Básica y protección de nuestra capacidad de compra. Atender las demandas de transportistas y dialogar con ellos posibles respuestas para no incrementar tarifas”.

El presidente del CDE priista indicó que “todo este plan de participación solidaria y responsable la he pedido a mis dirigentes municipales con motivo del proceso de cambio que se dará el próximo 28 de enero del Comité Directivo Estatal del PRI.

Finalmente, Parcero López anunció que en las reuniones regionales que habrán de celebrarse, los consejeros municipales ratificarán el dictamen de la Comisión Estatal de Procesos Internos, que encabeza la diputada Verónica Muñoz Parra; además de las instrucciones que les he dado para no quedarnos cruzados de manos frente a este clima de malestar social que entendemos y atendemos. Y nos preocupa.

La Comisión Estatal de Procesos Internos (CEPI) sesionó y designó a los enlaces operativos responsables de la organización de las Asambleas Regionales en La Montaña, Costa Chica y Costa Grande, y dio a conocer las actividades a desarrollarse en los próximos días como es el registro de las fórmulas para ocupar el cargo de presidente y la secretaría general del Comité Directivo Estatal del PRI en Guerrero.

En la reunión encabezada por el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, José Parcero López, y con la representación de la presidenta de la Comisión Estatal de Procesos Internos, diputada Verónica Muñoz Parra, Olivia López Galicia, el secretario de Acción Electoral, Juan Agama Montaño, dio a conocer el procedimiento para el registro de las planillas que se realizará el próximo lunes 16 de enero en el lobby del Comité Directivo Estatal, de las 11 de la mañana a la una de la tarde, explicó

El presidente del CDE, José Parcero entregó los nombramientos correspondientes a los Enlaces Operativos responsables de la organización de las asambleas, entre los que se encuentran Pedro Aníbal Bailón Guerrero, de la Costa Grande; Salustiano Guillermo Limones, de la Tierra Caliente y Arturo Bonilla Morales, de La Montaña.

En el evento estuvieron presentes Olivia López Galicia, con la representación de la presidenta de la Comisión de Procesos Internos del CEPI, Verónica Muñoz Parra; el secretario técnico del Consejo Político Estatal, Erick Fernández Ballesteros; el secretario Técnico de la Comisión de Procesos Internos, Juan Agama Montaño; el representante del PRI ante el IEPC, Julio César Julián Bernal; el secretario de Finanzas del CDE del PRI, Erick Catalán Rendón; el presidente de la Confederación Nacional Campesina en Guerrero (CNC) en el estado, Edel Chona Morales y el encargado de despacho de la Secretaría de Organización, Tomás Mora Villanueva.