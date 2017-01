Motivación lectora



“Jamás le haremos entender a un muchacho, que por la noche está metido en una historia cautivadora, que debe interrumpir su lectura y acostarse”, escribió Franz Kafka. Lo comento porque, si me preguntaran: “¿Por qué leer?”, aunque parezca una pregunta fácil de responder, entraña más bien algunas dificultades, porque la lectura es un acto de dialécticas contradicciones, en donde se enlazan imágenes y signos; realidad y sueño; creación y pasión; y es, al final, una conjunción personal de emociones. Además, en las diferentes etapas de la vida, la lectura tiene diversos sentidos y perspectivas. Cuando somos niños, por ejemplo, la lectura va asociada a la fantasía; en la adolescencia, nos produce el extraño placer de descubrir, de entender, a través del otro.

Cuando los años pasan, redescubrimos los misterios que han tenido los signos del lenguaje para nuestra vida, cómo han influido esos diversos autores para moldear nuestro carácter, nuestras perspectivas y nuestra visión del mundo. Emerson dijo que los libros “nos llevan a la convicción de que la naturaleza que los escribió es la misma que aquella que los lee”.

Esta rotación de perspectivas que tiene la vida, a fin de cuentas, está guiada por el azar y, al igual que el placer, tiene mil formas de hacernos sentir, de llegar a lo sublime. La buena literatura tiene el valor de trasladar al lector las emociones de la vida en toda su complejidad. Es como un milagro que se repite con singular frecuencia, y, por fortuna, no depende de la ideología, de la filosofía o de la estética o ética del autor, sino de su talento, de su capacidad de transformar esa realidad en un mundo estático, inalcanzable pero comprensible.

Tal vez por eso, como si fuera un plan de alguien superior a nosotros, de pronto nos encontramos con autores que nos son afines, que nos provocan empatía y los sentimos cercanos, como amigos o hermanos que nos acompañan y nos guían.

Yo tuve la fortuna de leer a Kafka durante mi adolescencia y su “Metamorfosis” causó en mí también un cambio, trasformó la aridez de mis sentidos en algo fértil, en algo sublime que no sé cómo explicarlo porque, a lo mejor, ni es necesario, sólo basta saber que sembró en mí la inquietud y el amor por la literatura, por la lectura en sí, y después desarrolló en mi corazón mi interés por escribir.

García Máquez, Kafka, Hesse, Sabines, Saramago, Balzac, Rulfo, Garro, Dostoievski, Virginia Wolf, Fuentes, Paz, Vargas Llosa, Sor Juana, Cervantes, Shakespeare, entre muchos otros, me regalaron tantos días de lucidez en mi memoria y en mis emociones que me hicieron ver al objeto libro como el más poderoso de los encantamientos.

Entonces, cuando veo que aún hay gente interesadísima en promover el hábito de la lectura entiendo que es tan importante escribir como leer. Definitivamente: escribimos para que nos lean; pero, si como dice Tita Mazón, no liberamos los libros, estarán esclavizados en los anaqueles, atenidos a tantos trámites engorrosos que limitan su accesibilidad e inhiben el interés por tomarlos.

Hoy tendremos en el Museo de la Bandera y Santuario de la Patria, de Iguala, a las dieciocho horas, la presentación de mi décimo primer libro que escribo: “Cuacuana”. Es una novela que me mantuvo ocupado durante cinco años y contiene la historia de dos jóvenes que coinciden en una época que me tocó vivir: los años cincuentas, en una comunidad donde está enterrado mi ombligo: El Tomatal, de nuestro hermoso estado de Guerrero.

El título, como ya he comentado en otra ocasión, tiene que ver con la creencia de que este animal, parecido a un búho, que en algunas regiones se le conoce como cacuana, cuando canta anuncia la muerte, por lo tanto, las vivencias de mis personajes están envueltos en una atmósfera de amor, pero también de muerte.

Además, incorporo algunas tradiciones y costumbres de mi pueblo y, entre ellas, se desarrolla la historia de Carmen y Luciano que tienen que enfrentar los desacuerdos familiares y luchar por realizar su amor en una relación, a todas luces, destinada a ser problemática.

Definitivamente, es altamente motivador el hecho de que este libro mío ha despertado gran interés y no dudo de que tendremos una gran asistencia de ávidos lectores en su presentación. Por eso hemos preparado también un recital poético musical con mi amiga Mar Arzate y el talentosísimo músico Yaír Lozano. Los esperamos.