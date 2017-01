Yo hubiera empezado por la casa: apretarme el cinturón y no apretárselo a todos los mexicanos cuyo 50% está en el rango de la pobreza. Yo hubiera evitado endeudar más al país , para ya no pagar las cantidades multimillonarias por intereses. Yo hubiera decretado un ajuste de salario en un 50 % a todos los altos y medios mandos de la burocracia federal. Yo hubiera cancelado todas las Delegaciones de gobierno federal en las entidades federativas. Yo hubiera hecho una reforma fiscal integral que promoviera el pago de impuestos de los bancos, grandes empresas como Televisa y Azteca.

Yo hubiera decretado la cancelación de todas las prebendas y canonjías de que gozan los secretarios, magistrados y burócratas como vales de gasolina, telefonía celular, bonos extra, boletos de avión, bonos sexenales, ayudantes o guaruras, autos para el funcionario y para la señora, el segundo y tercer frente; aguinaldos y todo tipo de gratificaciones. Yo hubiera suprimido el Ramo de donde se aplican los “moches”. Yo hubiera dejado que Humberto Moreira purgara sus penas en España, ya que aquí lo solapan. Yo hubiera terminado con las manifestaciones que cierran carreteras y aeropuertos, saquean y vandalizan.

Yo hubiera decretado la desaparición del Senado. Países europeos viven, y viven bien, sin senado. Yo hubiera puesto un organismo ciudadano, Consejo Fiscal Independiente, para evitar mayor endeudamiento del gobierno y para vigilar el gasto de los gobernadores. Yo hubiera evitado conformar un Pacto que, como vimos en ocasiones anteriores, nada resuelven y de nada le sirve a la población. Yo hubiera encarcelado a Javier Duarte en el momento que solicitó licencia al cargo. Yo hubiera encerrado a las ratas que abusan del fuero.

Yo hubiera encabezado la iniciativa popular que reclama la desaparición de la figura de senador y diputado de representación proporcional o plurinominales. Yo hubiera reducido al máximo el gasto a partidos políticos y sólo en tiempo electoral entregarles recursos. Yo hubiera abolido el fuero en todas sus formas.

Yo hubiera evitado el escándalo de la casa blanca. Yo hubiera cancelado la compra y uso del avión presidencial. Yo hubiera cancelado todos los programas sociales que se duplican y multiplican en el gobierno federal y casi la mitad de los existentes.

Yo hubiera ordenado elaborar un tabulador nacional de salarios para evitar los dispendios onerosos con cargo al presupuesto. Yo hubiera puesto una camisa de fuerza al INE ya que es por ahí donde los partidos políticos se despachan a discreción. Yo hubiera soslayado a Trump y esperado el resultado de la elección.

Yo hubiera dedicado mi mayor atención al campo, la ganadería y la pesca. Yo hubiera estimulado a los inversionistas mexicanos. Yo hubiera diversificado nuestro mercado exterior, comprando y vendiendo a otros países, para no depender de Estados Unidos.

Yo hubiera deseado ingresar en las páginas gloriosas de la Historia de México como presidente nacionalista que se dedicó a su pueblo y mejoró su calidad de vida y no en las reseñas entreguistas de la política internacional. Yo hubiera...