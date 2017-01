Contexto Político

Su trabajo decidido a favor de la academia, la gestión de recursos y la unidad, son las cartas de presentación que avalan a Javier Saldaña Almazán para continuar al frente de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

Nunca en la historia de la máxima casa de estudios se había percibido un ambiente de tranquilidad y respaldo a favor de un rector.

Javier Saldaña logró en cuatro años unificar a las diversas corrientes que convergen al interior de la UAGro. ¿Cómo lo logró? Demostrando trabajo e inclusión.

Desde luego que hay quienes no quieren que se reelija como rector, pero son los menos; aquellos que quieren ver a la comunidad universitaria en las calles protestando en contra de todo y a favor de nada; aquellos que se quedaron anclados en el pasado creyendo que todavía es tiempo de iniciar una revuelta armada en Guerrero.

Hoy por hoy, la UAGro es considerada como una de las mejores universidades del país, ya que se han creado más Unidades Académicas y programas educativos de posgrado acreditados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La división y la confrontación entre agrupaciones internas, es algo que afectó durante un buen tiempo a la máxima casa de estudios. Nadie olvida que varios procesos electorales para elegir rector terminaron con violencia. Era una lucha intestina. Y la UAGro dejaba mucho que desear ante los ojos de los guerrerenses.

Qué bueno que las cosas han cambiado. Qué bueno que la unidad y el diálogo se privilegien para no desarrollarse un proceso electoral que confronte a la comunidad universitaria.

E insisto, tal vez no todos estén de acuerdo en que Javier Saldaña sea reelecto en el cargo. Se entiende y se respetan los diferentes puntos de vista. Pero los resultados a favor de la UAGro ahí están.

Las muestras de apoyo a Javier Saldaña se vieron este jueves, en el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales, que se ubica en Acapulco, en donde se congregaron ex rectores Arturo Contreras Gómez, Florentino Cruz Ramírez, Ramón Reyes Carreto, Marcial Rodríguez Saldaña, Alberto Salgado Rodríguez, Gabino Olea Campos, entre otros. También estuvieron presentes directores de Unidades Académicas y personajes como el catedrático y ex guerrillero, Arturo Miranda Ramírez, quienes formalizaron a Javier Saldaña como su candidato a rector.

Muy seguramente los extintos rectores Rosalío Wences Reza y Ascencio Villegas Arrizón estarían apoyando en este momento al también integrante de la corriente Frente por la Reforma Democrática de la UAG (Fredeuag).

El liderazgo de Saldaña es palpable. Y no hay duda que realizará una campaña de altura para recibir el apoyo de la comunidad universitaria.

Por cierto, este viernes 13 solicitó licencia como rector ante el Consejo Universitario, máximo órgano de la UAGro que inmediatamente designó como rector interino al ex director de la Unidad Académica de Derecho, José Alfredo Romero Olea.

Así las cosas en la máxima casa de estudios. Estaremos pendientes del desarrollo del proceso electoral.

ENTRE OTRAS COSAS… “Me extraña que ahora Luis Walton quiera ir encabezar una marcha contra el gasolinazo cuando él es uno de los principales empresarios gasolineros que roban gasolina, constantemente la Profeco le está inmovilizado las bombas de gasolina de La Diana”, así lo señaló el dirigente del Frente Democrático Suriano, Fernando López Zamora, en entrevista para el diario acapulqueño Enfoque. ¡Zas!

Y vaya que tiene razón. Luis Walton Aburto no tiene calidad moral para protestar contra el gasolinazo. Es un farsante.

