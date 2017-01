Se llevan la ventaja

Nueva Alianza y Rojos de San Miguel vencen 3-1 a León Cañeros y la "24"

Iguala, Gro., Enero 14.- Las escuadras de Nueva Alianza y Rojos de San Miguel lograron tomar ventaja en las semifinales de ida de la categoría de Veteranos que se jugaron ayer por la tarde en los campos uno y dos de la Unidad Deportiva de Iguala.

Nueva Alianza y Rojos de San Miguel que terminaron el torneo regular en primero y segundo lugar de la tabla de posiciones, respectivamente, ayer por la tarde se llevaron la ventaja en el juego de ida ante León Cañeros y 24 de Febrero que tendrán que salir con otro sistema en busca de remontar el marcador o ganar por la diferencia de dos goles para obligar a los penales.

En el campo uno, Nueva Alianza dominó el primer tiempo en donde logró tomar la ventaja de 3 goles, pero en el segundo tiempo los "leones rosas" apretaron la marca para encontrar un tanto que le dio vida al encuentro, pero el marcador ya no se movió y quedó 3-1 en favor de los "aliancistas".

En el otro encuentro, 24 de Febrero no pudo batir más que una ocasión el arco de Manuel Calderón, para que los Rojos de San Miguel se llevaran la victoria de 3-1, en donde los de la “24” dominaron pero no pudieron concretar las opciones de gol que se le presentaron en este encuentro.